El Gobierno de Aragón ha enviado un nuevo ES-Alert ante el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) hacia el Monte Oroel, en Jaca. Las autoridades piden a la población que evite las excursiones a zonas rurales y permanezca en entornos urbanos. El Ejecutivo ya había emitido el sábado un aviso similar por la proximidad de las llamas a este monte.

El fuego mantiene afectadas 16.600 hectáreas y ha obligado a desalojar a 1.046 personas de 19 núcleos de población. De ellas, 76 permanecen alojadas en recursos habilitados por las administraciones, mientras el resto se ha trasladado con familiares y amigos.

Tras una noche «más tranquila», favorecida por una humedad elevada y el escaso viento, el operativo ha conseguido consolidar buena parte del perímetro. El flanco derecho sigue siendo el principal foco de preocupación, junto con el área entre Bernués y el Monasterio de San Juan de la Peña. La prioridad sigue siendo proteger a la población.

El dispositivo alcanza el millar de efectivos este domingo, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y personal desplazado desde distintas comunidades autónomas.

La ausencia de inversión térmica ha favorecido los trabajos durante las primeras horas, aunque el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que será un día «complejo y complicado». Las lluvias serán «imperceptibles», la humedad caerá por debajo del 30% y las temperaturas rondarán los 29 o 30 grados.

El incendio mantiene además cortadas varias carreteras y continúa suspendida la circulación ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

Prisión preventiva por riesgo de fuga

El juez que ha enviado a prisión provisional al investigado por el incendio considera relevantes las grabaciones aportadas por el SEPRONA, que lo sitúan «en el punto exacto» en el que los informes localizan el comienzo del fuego y como «la única persona que se encontraba en el lugar en ese momento».

El último informe de la UCOMA descarta un origen natural y señala como causa probable «la aplicación directa de llama sobre combustible natural».

Las imágenes muestran al investigado agachado en la zona donde se originó el fuego y, un minuto después, manipulando un teléfono móvil. El magistrado aprecia también «contradicciones significativas» en sus explicaciones y señala que, pese a conocer la ubicación de los extintores, no los utilizó.

El juez le atribuye de forma «indiciaria» un delito de incendio forestal y justifica la prisión provisional por el riesgo de fuga y de ocultación, alteración o destrucción de pruebas. La investigación continúa para determinar las causas definitivas y si pudieron intervenir terceras personas.

El Rey Felipe VI ha llamado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para interesarse por la evolución del incendio y expresarle su preocupación. El monarca también ha telefoneado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interesarse por la situación tras el terremoto de Granada y el incendio de Niebla (Huelva).

Estabilizado el incendio de Niebla

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) ha quedado estabilizado después de diez días, lo que ha permitido el regreso a sus viviendas de las 417 personas desalojadas de 11 municipios. La estabilización del incendio ha permitido también reabrir todas las carreteras que permanecían cerradas o con restricciones.

Pese a la evolución favorable, todavía permanecen «puntos calientes» que los efectivos continuarán enfriando. El presidente andaluz ha calificado el fuego como «uno de los más complicados de la última década».