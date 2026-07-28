La AIReF desmonta la propaganda antiincendios del Gobierno: sólo gastó una cuarta parte de los fondos europeos

El Gobierno afronta una nueva oleada de incendios forestales mientras mantiene sin ejecutar la mayor parte de los fondos europeos destinados precisamente a prevenirlos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata que, de los 401 millones de euros asignados por el Plan de Recuperación para gestión forestal sostenible, prevención de riesgos climáticos y lucha contra los incendios, únicamente se habían formalizado 105,7 millones en julio de 2026. Es decir, apenas el 26,4% del total, lo que deja sin movilizar cerca de 295 millones de euros.

El dato supone que tres de cada cuatro euros comprometidos con Bruselas para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta frente a los incendios seguían sin traducirse en contratos o subvenciones formalizadas, pese a que el Plan de Recuperación entra ya en su fase final. Según el análisis recogido en la documentación, de los más de 310 proyectos previstos, apenas habían iniciado actuaciones alrededor de 120, mientras que unos 190 seguían pendientes.

El Gobierno infla la cifra

Frente a estos datos, el Ejecutivo sostiene que existen actuaciones por valor de 1.709 millones de euros con incidencia en la prevención de incendios. Sin embargo, esa cantidad incluye inversiones de naturaleza mucho más amplia, como restauración de ecosistemas, gestión del agua, adaptación territorial o prevención de inundaciones, y no responde al grado de ejecución de los 401 millones reservados específicamente para la gestión forestal sostenible y la prevención y extinción de incendios.

La diferencia entre ambas cifras pone de manifiesto que una parte importante de los recursos anunciados por el Gobierno corresponde a políticas medioambientales de carácter general y no a actuaciones directamente destinadas a reforzar la lucha contra los incendios forestales.

El retraso en la ejecución resulta especialmente significativo en un contexto en el que España vuelve a afrontar un verano marcado por grandes incendios y elevadas temperaturas. El propio Plan de Recuperación contemplaba que estas inversiones sirvieran para reducir el riesgo, mejorar la gestión de los montes y reforzar los dispositivos públicos antes de que los efectos del cambio climático incrementaran la frecuencia y la intensidad de los fuegos.

Casi 300 millones siguen pendientes

La documentación también pone el foco sobre el volumen de recursos que todavía no habían llegado al territorio. En total, permanecían pendientes de formalización unos 295,3 millones de euros, además de cerca de 190 proyectos que aún no habían comenzado su ejecución.

El informe concluye que el problema no ha sido la falta de financiación, ya que los fondos europeos estaban disponibles, sino la escasa capacidad para ejecutarlos dentro de los plazos comprometidos. Por ello reclama que el Gobierno publique el estado detallado de los 401 millones (diferenciando las cantidades anunciadas, convocadas, adjudicadas, formalizadas y efectivamente pagadas) y presente un calendario para la ejecución de los fondos que siguen pendientes.