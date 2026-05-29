La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un demoledor informe en el que señala que el actual estado del gasto en pensiones no garantiza la sostenibilidad del sistema. De esta forma, los profesionales señalan que este coste va a alcanzar el 14,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de España en los próximos años. Así, el organismo desmiente el discurso excesivamente optimista del Gobierno de Sánchez.

En este sentido, la AIReF asegura que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente en el papel. A largo plazo, el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050. Esto supone que se encontrará tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Sin embargo, para la institución, la proyección del gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

Por ello, la AIReF insiste en que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. Si no se cambian las políticas que está llevando a cabo el Ejecutivo, la deuda del sistema va a comenzar a dibujar una trayectoria ascendente a largo plazo.

AIReF y la insostenibilidad de las pensiones

Según los profesionales, estará impulsada por el envejecimiento de la población, «agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas». Tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Por otro lado, la autoridad fiscal ha insistido en que existen problemas de diseño en la regla de gasto, ya que parte de una «visión parcial» de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición «imprecisa» de medidas de ingresos.

Por otro lado, los expertos también lamentan que su vinculación a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general y, en tercer lugar, critica que «no encaja en el nuevo marco fiscal europeo». Por todo ello, el organismo pide al Gobierno de Sánchez que se revise la regla de gasto.

Este estudio se realiza en cumplimiento del mandato adicional solicitado por el Gobierno a la AIReF para actualizar el análisis ya realizado de 2025, incorporando los datos macroeconómicos más recientes y la información disponible sobre los ingresos.