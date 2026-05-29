El Real Madrid planea cuatro o cinco fichajes sin contar los repescados

En el Real Madrid se plantean reestructurar la plantilla este verano, especialmente en la parte defensiva. El club y Mourinho coinciden en la necesidad de fichar un lateral derecho, dos centrales y uno o dos centrocampistas, según las oportunidades de mercado. A estos fichajes se unirán los regresos de Nico Paz y Endrick y la opción de repescar al mundialista Víctor Muñoz.

En Valdebebas se espera un verano muy movidito… cuando pasen las elecciones. El Real Madrid, después de dos temporadas huérfanas de grandes títulos, asume que tiene que hacer una reconstrucción de la plantilla –y de otras parcelas del club– que pasa por acometer cuatro o cinco fichajes que apuntalen una plantilla con demasiadas carencias, sobre todo de mediocampo hacia atrás. Y Mourinho está de acuerdo.

La demarcación que más preocupa tanto a Mou como al Real Madrid es el puesto de central. Sin Alaba, con Rüdiger en la recta final de su carrera, Militao lastradísimo por las lesiones y Asencio al que se le busca una salida, el equipo madridista sólo tiene a Huijsen como central con «disponibilidad total» para la próxima temporada. Por eso Mourinho y el club coinciden en la necesidad de fichar al menos un central de nivel «top mundial» y acompañarle de otro joven, ya sea canterano o según lo que ofrezca el mercado.

Urge un central… o dos

El Real Madrid sondeó las opciones de Konaté, que aún no ha renovado con el Liverpool, y de Nico Schlotterbeck, que sí lo hizo con el Borussia Dortmund. No se descartan otras opciones como las del Cuti Romero, capitán del Tottenham, o Alessandro Bastoni, el deseado del Barcelona y de Mourinho. Además, el Real Madrid no pierde de vista a Jon Martín, el central de 19 años de la Real Sociedad que ha explotado esta temporada.

Para el lateral derecho, otra de las demarcaciones a reforzar tras el adiós de Dani Carvajal, el club blanco maneja una amplia lista de opciones, pero ninguna convence. A Mourinho le encaja Diogo Dalot, lateral internacional portugués del Manchester United que él mismo llevó a Old Trafford, aunque su precio puede ser demasiado elevado para un suplente.

En el centro del campo el Real Madrid lleva descerebrado desde que se retiró prematuramente Toni Kroos. El club busca un jugador compatible con Tchouaméni pero capaz de gobernar el juego. Han sonado media docena de nombres de distintos precios, edades y perfiles: Rodri, Enzo Fernández, Kees Smit, Barella… Y todavía no hay un elegido.

Los fichajes que sí están cerrados son los de Endrick, que regresa al Real Madrid tras su cesión de seis meses en el Olympique de Lyon, y Nico Paz, que hace lo propio tras dos años espectaculares en el Como de Cesc. A ellos podría unirse Víctor Muñoz, que se ha ganado un sitio en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial tras su espectacular curso en Osasuna.