El emotivo momento que compartió Carvajal con sus hijos micrófono en mano

Dani Carvajal ya es historia del Real Madrid. El capitán se despidió a lo grande del Santiago Bernabéu, acompañado por todos sus compañeros y, sobre todo, de su mujer y sus dos hijos. En medio de su discurso de despedida, dejó un momento de lo más entrañable junto a los dos pequeños, Martín y Mauro. Micrófono en mano, les agradeció tanto a ellos como a Daphne, su mujer, acompañarle en los momentos complicados.

Después, les dejó el micrófono a sus dos niños, para que pronunciasen «¡Hala Madrid! He vivido dos años muy difíciles y vosotros habéis hecho que mis días se llenaran de luz, que sacase la fuerza suficiente para levantarme una y otra vez. Os quiero mucho», señaló el lateral derecho en referencia a su familia.