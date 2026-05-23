Dani Carvajal: próximos equipos y qué va a pasar con el Mundial 2026

Dani Carvajal ha cerrado un ciclo en el club de su vida después de 23 años perteneciendo a la disciplina del Real Madrid, en los que 13 de ellos lo ha hecho como futbolista del primer equipo… y no uno cualquiera. El lateral diestro ha pasado a la historia como el último superviviente del once de la final de ‘La Décima’ en la plantilla merengue, culminando el ciclo como líder y goleador en la final de la Champions que levantó el Real Madrid en 2024. Después de una vida ligada al club blanco, con un breve paso por el Bayer Leverkusen, Carvajal afronta un verano en el que tendrá que elegir su próximo destino.

Las lesiones han mermado al futbolista de Leganés en su última temporada en el Real Madrid. A sus 34 años, el lateral diestro saldrá al mercado veraniego como agente libre después de una campaña con poco protagonismo en el conjunto merengue. Carvajal no ha terminado de encontrar el tono físico tras sufrir una grave lesión en octubre de 2024, que le dejó fuera durante nueve meses y llegó en su mejor momento como futbolista; recién coronado como campeón de Champions y de la Eurocopa. Regresó en el Mundial de Clubes, pero la competencia con el recién fichado Trent Alexander-Arnold y diferentes contratiempos físicos sólo le han permitido disputar 10 partidos como titular en toda la temporada.

Tampoco ha encajado con Álvaro Arbeloa, que ha apostado de manera clara por Trent como su lateral diestro titular y ha relegado al capitán del Real Madrid a un segundo plano. Dani Carvajal no ha podido sumar minutos de cara a una posible convocatoria con España para el Mundial de este verano, en el que ya está confirmado que no estará. Luis de la Fuente no le incluyó en la prelista de 55 jugadores, en la que sí han entrado otros madridistas como Huijsen, Fran García y Gonzalo. Carvajal, por tanto, no estará en la cita mundialista tras participar en las ediciones de 2018 y 2022 y ser uno de los capitanes y piezas clave en la consecución de la Eurocopa 2024.

Posibles destinos de Dani Carvajal

El ya ex capitán del Real Madrid afronta una situación desconocida para él este verano. En la totalidad de su etapa en el club blanco mantuvo su estatus en la plantilla y nunca dudo de su continuidad ni exploró de manera decidida el mercado de fichajes en busca de una salida. Ahora, con 34 años y después de una temporada con poco protagonismo, Dani Carvajal acude al mercado como agente libre en busca de un destino para la recta final de su carrera deportiva.

Pese a que no han trascendido avances recientes con ningún equipo, varias opciones se plantean para el lateral diestro. Durante el pasado mes de diciembre llegó a posar con los colores del Al-Gharafa en una visita a Qatar. Su ex compañero y cuñado, Joselu, milita en el equipo catarí y a Carvajal le ha tentado la posibilidad de volver a compartir equipo con él. Sin embargo, la situación geopolítica de la región, que también abarca Arabia Saudí, genera dudas de cara a trasladar su vida familiar a Oriente Medio.

El destino de Dani Carvajal se resolverá en los próximos meses, y cuenta con la ventaja de poder negociar su destino con libertad como jugador sin contrato. Tampoco está descartado que siga en el fútbol europeo -el Bayer Leverkusen de Lucas Vázquez podría ser una opción- o que de el salto al otro lado del charco firmando por un club de la MLS.