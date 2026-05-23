Real Madrid – Athletic, en directo: dónde ver gratis, cómo va y última hora del partido de la Liga hoy en vivo

El Real Madrid cierra la temporada 2025-2026 en el Santiago Bernabéu ante el Athletic. El conjunto blanco no tiene nada en juego, como tampoco un equipo bilbaíno que no tiene opciones de meterse en Europa pero cuyo resultado sí que puede influir a la hora de definir las posiciones finales en la pelea por la Conference League. De ahí que el partido se juegue en horario unificado junto a otros nueve partidos de Liga. Aunque para el madridismo será el día de Carvajal.

El capitán del Real Madrid se despide tras 13 temporadas en el primer equipo y 23 en total en el club. Después de que la entidad haya tomado la determinación de no renovar su contrato, que expira el 30 de junio. También será la despedida de David Alaba, tras cinco temporadas, y, lógicamente, de Álvaro Arbeloa que, tras cinco meses al frente del banquillo, lo dejará al término del curso con un balance nada positivo.

Aunque la actualidad del Real Madrid pasa por todo lo que no tiene que ver con este partido ante el Athletic. El conjunto blanco se encuentra inmerso en un proceso electoral, tras la convocatoria de Florentino Pérez, que vuelve a presentarse y que, esta vez, sí que tiene rival. Se trata de Enrique Riquelme, que ha presentado en la tarde del sábado su candidatura en las oficinas de Valdebebas.