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Real Madrid – Athletic, en directo: dónde ver gratis, cómo va y última hora del partido de la Liga hoy en vivo
El Real Madrid se mide al Athletic para cerrar la Liga, en un partido marcado por la despedida de Carvajal y las elecciones a la presidencia
El conjunto blanco no tiene nada en juego, como tampoco los bilbaínos
Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid
Camisetas de homenaje Carvajal en la tienda del Real Madrid
El Real Madrid presenta en su tienda camisetas especiales en homenaje a su capitán, a Dani Carvajal, que dejará el club tras el partido ante el Athletic, poniendo así fin a una legendaria carrera en las filas madridistas.
Su nombre y dorsal aparecen con su propia cara, en varias fotografías de los momentos más significativos de estos 13 años en el primer equipo del Real Madrid.
Riquelme también se presenta
Enrique Riquelme será el opositor de Florentino en estas elecciones a la presidencia del Real Madrid, siempre que el club confirme su candidatura. Este sábado ha acudido a las oficinas situadas en la ciudad deportiva de Valdebebas para entregar toda la documentación necesaria.
El futuro candidato a la presidencia ha publicado un texto en el que deja claro que su candidatura no quiere construirse únicamente desde el plano empresarial o institucional, sino también desde el sentimiento. «Mucho antes de cualquier proyecto, ya existía un sueño», señala Riquelme.
Florentino se presenta e instala una lona cerca del Bernabéu
El presidente del Real Madrid ya es candidato oficial, después de que el club confirmara que la candidatura presentada por el actual vicepresidente, Eduardo Fernández de Blas, representante a su vez de la candidatura que encabeza Florentino Pérez, cumplía con los requisitos.
En la mañana de este sábado, Florentino Pérez iniciaba ya su camino hacia un nuevo mandato instalando una lona gigante en un edificio situado en la misma plaza de los Sagrados Corazones. En ella se veía su cara junto al nombre de las ciudades en las que ha ganado siete Champions: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. El eslogan es contundente: «Mucha historia por hacer».
Las elecciones del Real Madrid se calientan
A falta de confirmación oficial por parte del club, podemos decir que habrá elecciones a la presidencia del Real Madrid. Las primeras desde 2006. La convocatoria realizada por Florentino Pérez ha llevado a Enrique Riquelme a dar el paso de presentarse. Se celebrarían el 7 de junio.
El Real Madrid cierra la temporada 2025-2026 en el Santiago Bernabéu ante el Athletic. El conjunto blanco no tiene nada en juego, como tampoco un equipo bilbaíno que no tiene opciones de meterse en Europa pero cuyo resultado sí que puede influir a la hora de definir las posiciones finales en la pelea por la Conference League. De ahí que el partido se juegue en horario unificado junto a otros nueve partidos de Liga. Aunque para el madridismo será el día de Carvajal.
El capitán del Real Madrid se despide tras 13 temporadas en el primer equipo y 23 en total en el club. Después de que la entidad haya tomado la determinación de no renovar su contrato, que expira el 30 de junio. También será la despedida de David Alaba, tras cinco temporadas, y, lógicamente, de Álvaro Arbeloa que, tras cinco meses al frente del banquillo, lo dejará al término del curso con un balance nada positivo.
Aunque la actualidad del Real Madrid pasa por todo lo que no tiene que ver con este partido ante el Athletic. El conjunto blanco se encuentra inmerso en un proceso electoral, tras la convocatoria de Florentino Pérez, que vuelve a presentarse y que, esta vez, sí que tiene rival. Se trata de Enrique Riquelme, que ha presentado en la tarde del sábado su candidatura en las oficinas de Valdebebas.
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Espectacular homenaje a Carvajal
El Bernabéu prepara el adiós a una leyenda, a su capitán Dani Carvajal. «El sueño de un niño. El triunfo de una leyenda. Gracias Carvajal», señala el tifo desplegado en uno de los fondos.