Todo sobre David Alaba: su edad, de dónde es, su familia, qué titulos ha ganado con el Real Madrid y mucho más

El Real Madrid ha anunciado que David Alaba no seguirá en el club la próxima temporada. Después de cinco años y 131 partidos vistiendo los colores del conjunto madridista, el defensor austriaco pondrá punto y final a su etapa de blanco este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club. El ex del Bayern de Múnich tendrá la ocasión de despedirse de la que ha sido su afición durante tantas campañas.

Su imagen icónica en el camino hacia la Decimocuarta quedará guardada para la historia en la retina de los madridistas. Aquella fotografía simbolizó la celebración de una victoria. Por desgracia, las lesiones han marcado los últimos años de Alaba en el Real Madrid. En la 2023-24 se rompió el ligamento cruzado y otra rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en abril de 2025 le han lastrado y le han impedido rendir a buen nivel.

Quién es David Alaba y cuántos años tiene

David Alaba (Viena, 24 de junio de 1992) es un futbolista austríaco de 33 años que juega como defensa central en el Real Madrid y en la selección de Austria. El de la jornada 38 de Liga será su último partido con la camiseta del conjunto madridista. Sin embargo, su temporada no ha terminado porque ha sido convocado por su selección para disputar el Mundial este verano.

De dónde es David Alaba

David Alaba nació en Viena un 24 de junio de 1992. Empezó su carrera en el SV Aspern, un club local en Aspern, antes de unirse a la cantera del FK Austria Viena a los 10 años. En 2008 puso rumbo al Bayern de Múnich para formar parte de su cantera. Allí estuvo hasta 2021, con paso por el Hoffenheim de por medio en calidad de cedido en 2011, antes de llegar al Real Madrid.

Quién es la pareja de David Alaba y cuántos hijos tiene

David Alaba y su pareja, Shalimar Heppner, son padres de dos hijos: Zion Alaba y una niña. El mayor es Zion, tiene seis años y nació en diciembre de 2019; mientras que la pequeña nació en junio de 2023 y fue la madre quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

Cuántos títulos ha ganado Alaba en el Real Madrid

David Alaba ha defendido la camiseta del Real Madrid en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.