Florentino Pérez ya tiene candidatura oficial y el Real Madrid espera ahora el movimiento definitivo de Riquelme

El Real Madrid ya tiene oficialmente validada la candidatura de Florentino Pérez para las elecciones a la presidencia del club blanco. La junta electoral proclamó este viernes como válida la lista encabezada por el actual mandatario madridista después de revisar toda la documentación presentada por Eduardo Fernández de Blas, representante de la candidatura.

La resolución supone el primer gran movimiento oficial dentro de un proceso electoral que puede cambiar muchas cosas en Valdebebas durante las próximas semanas. Porque aunque Florentino ya tiene su candidatura aceptada, toda la atención sigue centrada en Enrique Riquelme y en si finalmente logra completar todos los requisitos necesarios para formalizar definitivamente su alternativa.

El empresario ya comunicó a la junta electoral su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid, pero todavía debe culminar todo el proceso antes de que expire el plazo oficial este sábado. Especialmente en lo relacionado con el aval de 187 millones de euros exigido por los estatutos del club para poder optar a la presidencia, que desde el entorno del empresario aseguran a OKDIARIO que tienen aprobado desde hace días.

Mientras tanto, dentro del Real Madrid la validación de la candidatura de Florentino se vive con absoluta tranquilidad. En Valdebebas existe plena confianza en la fortaleza institucional del presidente y en el enorme respaldo interno que mantiene después de más de dos décadas liderando la entidad.

Especialmente entre los empleados del club, donde la figura de Florentino sigue siendo prácticamente intocable. No sólo por los éxitos deportivos o la estabilidad económica conseguida durante todos estos años, sino también por situaciones que dejaron muchísima huella dentro del madridismo, como el comportamiento del club durante la pandemia. Mientras gran parte del fútbol ejecutaba despidos o rebajas salariales, el Real Madrid no echó absolutamente a nadie ni tocó el sueldo de sus trabajadores. Eso reforzó todavía más la figura del presidente dentro de la estructura interna del club.

La junta electoral dejó además reflejado en el acta que Florentino Pérez no necesita presentar preaval bancario al tratarse de la candidatura del actual presidente, algo recogido expresamente en el artículo 40.C.5 de los estatutos sociales del Real Madrid.

Pendientes de Riquelme

Ahora mismo, el gran interrogante sigue siendo Riquelme. Porque si finalmente logra presentar toda la documentación requerida y su candidatura queda validada, el Real Madrid celebrará elecciones por primera vez desde 2006. Un escenario completamente nuevo para gran parte del madridismo moderno y que provocaría automáticamente la paralización de buena parte de la hoja de ruta deportiva prevista por el club.

Especialmente todo lo relacionado con la llegada de José Mourinho, la planificación de la próxima temporada y varias operaciones importantes que estaban preparadas para ejecutarse inmediatamente después del final del curso.

Por eso, en Valdebebas siguen muy pendientes de las próximas horas. Porque Florentino ya está oficialmente en carrera. Pero todavía falta saber si realmente habrá elecciones en el Real Madrid. Desde el entorno de Riquelme aseguran a este medio que el propio candidato se personará en las próximas horas en la ciudad deportiva madridista para presentar la candidatura. Tiene de plazo hasta hoy a las 23:59 horas.