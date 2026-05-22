Así están las cuentas del Castilla para entrar en playoff de ascenso a Segunda

El Castilla disputa este sábado, a partir de las 18:30 horas, la última jornada de la temporada regular en el grupo primero de Primera Federación. El primer filial madridista visita a un Guadalajara ya descendido y depende de sí mismo para clasificarse entre los cinco primeros y poder disputar los playoffs de ascenso a Segunda División.

El Castilla cierra el curso este sábado en el Pedro Escartín de Guadalajara. Aunque todos en La Fábrica esperan y desean que la temporada se alargue unas cuantas semanas más para el primer filial de la cantera. Se disputa a las 18:30, en horario unificado, la última jornada de la fase regular. Pero los de Julián López de Lerma quieren clasificar para esos deseados playoffs de ascenso.

El gol de César Palacios la semana pasada contra el Arenas de Getxo en el 95 para empatar un partido donde el Castilla no estuvo bien, provocó que el equipo madridista dependa de sí mismo este sábado para meterse en esos playoffs de ascenso a Segunda.

Las cuentas del Castilla en la última jornada

Hay cuatro equipos empatados a 57 puntos y solamente dos se clasificarán para los playoffs de ascenso. Celta de Vigo B es segundo y Zamora tercero, y ambos ya están clasificados para esos playoffs. La cuarta y la quinta plaza se jugarán en la última jornada.

En estos momentos, el Pontevedra es cuarto y el Real Madrid Castilla es quinto. Ambos jugarían los playoffs de ascenso a Segunda. En cambio, Ponferradina y Barakaldo, fuera de los puestos de privilegio, tienen los mismos puntos (57). La última jornada estará más que emocionante.

Si el Castilla gana jugará los playoffs

El Real Madrid Castilla depende de sí mismo. Visita a un Guadalajara que descendió a Segunda Federación la semana pasada. Si los de Julián López ganan en el Pedro Escartín, no tendrán que estar mirando a otros campos, ya que lograrán directamente ese billete para pelear por el ascenso a Segunda durante las siguientes semanas.

Aunque para ser cuarto o quinto, clave para saber el rival del grupo segundo (Sabadell o Atlético Madrileño son los favoritos en estos momentos), el Castilla tendrá que estar pendiente al resultado del Pontevedra. Los gallegos reciben en esta última jornada en su estadio al Real Avilés. Los blancos podrían ser cuartos si ganan y ellos tropiezan.

Por otro lado, Ponferradina y Barakaldo esperarán un posible pinchazo de Castilla o Pontevedra. Tendrán que ganar y esperar, o empatar y esperar una derrota. La Ponfe juega en casa ante el filial del Athletic y el Barakaldo recibe en su casa ante el Celta B. El único de estos cuatro que juega fuera de casa será el Castilla.