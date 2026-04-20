El detallazo del Real Madrid con Julián López: el entrenador del Castilla que también se merece esta Youth

Llegar a la final de la Youth League es trabajo de todos aquellos que han formado parte del camino para que esté el Real Madrid allí. A las puertas de ganar el título por segunda vez en la historia, el equipo ha contado a lo largo de estos últimos meses con grandes cambios que, lejos de desestabilizar, han mantenido la exigencia para volver a tocar la gloria en Europa. Y muchos ojos recuerdan el trabajo que hizo unos meses Julián López para llegar hasta Suiza.

El entrenador extremeño fue el hombre que comenzó el camino del Real Madrid. Asumió el cargo el pasado verano y gozó del cargo de liderar al Juvenil A hasta mediados de enero, justo cuando le subieron para dirigir al Castilla en consecuencia de que Álvaro Arbeloa lo hiciese al primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso. En consecuencia, Álvaro López asumió su cargo. En aquel entonces había dejado al conjunto blanco en una buena posición para seguir avanzando. La fase de la liguilla la completó con un balance demoledor: cinco victorias en seis partidos. Números que le dejaron en buen lugar para la Final Four para que Álvaro López siguiese el camino que había trazado.

Es por ello que el Real Madrid no se ha olvidado de él para que esté con su antiguo grupo. Según ha podido saber OKDIARIO, todo el staff que empezó la temporada en el Juvenil A con Julián López a la cabeza estará apoyando al equipo en la final de la Youth League. Un precioso gesto para dar una motivación extra al equipo: dedicarle el título al que fue el entrenador que les señaló el camino.

La final ante el Brujas supone un reto exigente para repetir la hazaña que logró Raúl González Blanco en 2020. De Raúl a Álvaro López y, por supuesto, pasando por Julián López. Un gesto que muestra la familia que hay en La Fábrica para juntarse todos a apoyar al Real Madrid para volver a tocar el cielo en Europa.