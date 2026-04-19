La Youth League eleva a Álvaro López: el ganador de ‘La Fábrica’ que aspira a suceder a Raúl

Los meteóricos ascensos que han vivido varios futbolistas de la cantera del Real Madrid también se han producido en los banquillos. La promoción de Álvaro Arbeloa al primer equipo tras la salida de Xabi Alonso reconfiguró el organigrama de los principales entrenadores del club. Julián López de Lerma dejó el Juvenil A para dar el salto al Castilla. Su lugar lo ocupó Álvaro López, entonces en el Juvenil C después de brillar al frente del Cadete A la pasada temporada. El ahora técnico del primer juvenil merengue no para de sumar victorias y ahora aspira a suceder a Raúl como el único técnico del Real Madrid en conquistar la UEFA Youth League.

Las referencias de Álvaro López dentro de Valdebebas son muy positivas. Al técnico no le ha pesado el salto de categorías, lo que le ha permitido mantener un espectacular registro de triunfos. El ex futbolista lo ganó todo con el Juvenil C y se ha quedado cerca de lograrlo con el Juvenil A.

El primer juvenil madridista ha dominado con puño de hierro el Grupo 5 de División de Honor, proclamándose vencedor con cuatro jornadas de margen y sumando 11/11 triunfos desde la llegada de Álvaro López. El técnico sólo ha cosechado una derrota, en cuartos de final de Copa del Rey ante el Betis. A su lista de triunfos se han sumado las rondas eliminatorias de la Youth League, donde está a uno de la gloria europea y de alcanzar las 62 victorias en 64 partidos.

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Desde la cantera del Real Madrid le señalan como uno de los entrenadores con mayor potencial, destacando a OKDIARIO en febrero que Álvaro López «llegará seguro al fútbol profesional». El entrenador del Juvenil A domina un registro vital en el fútbol actual, especialmente en el formativo y en un club como el Real Madrid: «Las relaciones personales que tiene con los jugadores son magníficas y sabe sacarle el máximo a todos sus futbolistas». Una faceta que ahora aplica a un ‘SuperJuvenil’ que en la Youth League ha contado con un grueso de futbolistas del Castilla -muchos de ellos aún en edad juvenil- para acercarse a la conquista de La Segunda.

Álvaro López: de promesa de ‘La Fábrica’ a crecer junto a Arbeloa

La prometedora carrera de Álvaro López se vio truncada por las lesiones. Desde la posición de centrocampista brilló en el Juvenil A de Alberto Toril y se estrenó con el filial con 16 años. Nacido en 1992, compartió generación con Carvajal y llegó a debutar con el primer equipo en un amistoso ante el Oviedo. El entrenador que confió en él le relaciona directamente con otro entrenador estrella de ‘La Fábrica’. No fue otro que José Mourinho, que también marcó al ahora técnico del primer equipo Álvaro Arbeloa.

Su temprana retirada a los 28 años le llevó a ingresar como entrenador de la cantera merengue en 2018. Sólo dos años después acompañó a Arbeloa como su ayudante en el Infantil A. El técnico salmantino valoró en público la dedicación de Álvaro López tras aquella temporada 2020/21. Desde entonces, ambos han ascendido en la estructura del club a base de trabajo y resultados. Ahora, al técnico del Juvenil A le llega la oportunidad de poner su nombre en los libros de historia de la cantera madridista con una segunda Youth League que se resiste desde la pandemia.