El Real Madrid vence al PSG en una épica tanda de penaltis y jugará la final de la Youth League

El Real Madrid venció al PSG en una épica tanda de penaltis en Suiza y jugará la final de la UEFA Youth League el próximo lunes. Ly adelantó al equipo francés en el primer tiempo y Liberto empató el choque en el minuto 83. Ya en la tanda de penaltis, los blancos ganaron a la épica. Fallaron dos penaltis y posteriormente, Javi Navarro se hizo gigante bajo palos parando tres penaltis. La final será contra el Brujas.

Este Real Madrid no se rinde nunca y esta generación sabe lo que eso significa. Sufrieron mucho ante el PSG en un partido físico y muy duro. Empataron en el 83 gracias a un gran gol de Liberto y en la tanda de penaltis se puso todo más cuesta arriba. Javi Navarro fue el héroe con sus paradas.

Álvaro López y su Real Madrid tenían un claro objetivo en Suiza, ganar la segunda Youth League de su historia. Para ello tenían que ganar al PSG en esta primera semifinal de la Final Four. El Juvenil A blanco salió a jugar este crucial compromiso con Javi Navarro en portería, una defensa conformada por Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas y Diego Aguado, en el centro del campo formaron Cestero, Diego y Carlos Díez, y en la delantera jugaron con Yáñez, Ciria y Jacobo.

Un once madridista lleno de «estrellas» para esta categoría. Algunos ya saben lo que es jugar con el primer equipo esta misma temporada y la mayoría juegan en dinámica del Castilla en Primera Federación. Una generación llamada a hacer historia en La Fábrica.

Se dieron cita aficionados de Real Madrid y PSG en La Tulière. Un partido importante para las canteras de ambos conjuntos. También se guardó un minuto de silencio por la leyenda Santamaría. Empezó avisando Yáñez en un duelo muy igualado. A los dos minutos, el extremo gaditano disparó a portería por primera vez en el duelo.

El Real Madrid estaba un puntito por encima en los primeros compases, siendo superior con pelota e intentando llevar el peso del partido. Alexis Ciria tuvo la segunda ocasión blanca en el minuto siete con un disparo lejano que el portero del PSG despejó con una buena mano arriba.

El PSG golpea primero

Siguió teniendo más ocasiones el equipo blanco durante los siguientes minutos. Jacobo rozó el gol con un gran remate que rozó el poste y Diego Aguado tuvo otra gran ocasión. Hasta que el PSG impuso su pegada y bajó a la tierra al Real Madrid.

Elijah Ly marcó el primer gol de la semifinal europea en tierra suiza en el minuto 29 con un golpeo bestial. Boly la dejó en la frontal y Ly le pegó de primeras y la mandó a la escuadra. Imposible para Javi Navarro y 0-1 para el equipo francés.

En la recta final del primer tiempo, el PSG creció en el partido y tuvo dos buenas ocasiones que pudieron incluso aumentar la renta en el marcador. Javi Navarro sacó un pie decisivo cerca de su primer palo. El Real Madrid hizo bien las cosas en los primeros 45 minutos, pero se marchaba a vestuarios tocado. Le tocaba de nuevo remontar, tal y como hizo en cuartos ante el Sporting.

Jacobo perdona el empate

Empezó nervioso e indeciso el Real Madrid la segunda mitad. No estaba nada cómodo ante un PSG que sin duda había crecido en el partido. Diego Aguado y Valdepeñas vieron amarilla por tratar de parar a los eléctricos Boly, Ayari o Ly.

Álvaro López no esperó más y a los 53 minutos de juego reaccionó desde el banquillo con un doble cambio. Lacosta y Lezcano entraron al campo por Cestero y Aguado. Un minuto después, los blancos perdonaron el empate en una ocasión clamorosa. Jacobo se metió en el área con gran calidad y su disparo lo sacó el portero galo mandando la pelota al larguero. Yáñez cazó el rechazo y la defensa parisina despejó la bola.

El partido estaba abierto. Podía pasar cualquier cosa. El problema estaba en que el Real Madrid estaba sufriendo mucho para detener a Boly, lateral derecho del PSG. En el 57 ocurrió una jugada que definió el duelo.

El VAR salva al Real Madrid y a Valdepeñas

Boly se marchó de Valdepeñas con un gran regate y ya dentro del área cayó al suelo. El jugador madridista tenía amarilla y el colegiado pitó penalti. No se lo pensó. Era un problema muy gordo para los blancos, pero, por suerte, el VAR salió al rescate. Llamó al colegiado y, tras la revisión, la decisión cambió. Ya no era penalti y amarilla para Boly por simular.

Álvaro López volvió a reaccionar desde el banquillo tras esta jugada y quitó a Valdepeñas por Liberto. Estaba sufriendo mucho contra Boly y con tarjeta. Demasiado riesgo.

Lo intentaba el Real Madrid, pero estaba demasiado impreciso en los últimos metros. No estaba tan fino como en otras ocasiones. Los nervios estaban presentes. Álvaro López decidió sacar a Barroso y meter dos delanteros para ir con todo en el último tramo de partido. Era la última oportunidad para ir a por el empate.

Liberto empata la semifinal

Siguió insistiendo el Real Madrid. Los blancos nunca se rinden y esta generación ese lema de «hasta el final» lo tiene grabado a fuego. En el minuto 83, una buena jugada de Jacobo obligó al portero del PSG a estirarse de nuevo. El rechazo, todavía dentro del área, lo cazaron entre Jacobo y Yáñez. El gaditano se la sirvió a Liberto y este definió al primer palo engañando a James.

Golazo de Liberto y liberación tremenda para todo el Real Madrid, que empataba el partido tras minutos de mucho sufrimiento sin poder encontrar ese tanto. Lo celebró la plantilla madridista con los aficionados en la grada y con una pancarta que llevaba el nombre del propio autor del gol. También el banquillo gritó de alivio con Álvaro López celebrándolo como uno más.

83′ GOAAAAAAAL LIBERTO NAVASCUÉS! Assist by Daniel Yáñez. Juvenil A 1-1 PSG. pic.twitter.com/dpOFP8LVf6 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 17, 2026

Siete minutos tenían ambos equipos de descuento para evitar la tanda de penaltis. Una miniprórroga. Liberto, crecido, probó suerte desde lejos, pero su disparo se fue alto. Quedaban capítulos por vivir y Javi Navarro fue protagonista de uno de ellos. En el minuto 93, salvó el segundo del PSG en un mano a mano dentro del área blanca. Salió con todo, se hizo grande, achicó espacios y evitó el tanto francés. Los 97 minutos de partido terminaron en empate y los penaltis decidirían el finalista.

Javi Navarro, el héroe del Real Madrid

Alexis Ciria tiró el primer penalti para el Real Madrid, pero se le marchó al palo. Empezaba mal la tanda para los blancos. Jangeal tiró el primero del PSG, dio en el palo, pero fue para dentro. 0-1 para los franceses.

Yáñez tiró el segundo a favor del Real Madrid, engañó al portero rival y marcó el empate. El Nay tampoco falló para el PSG y los franceses otra vez por delante: 1-2.

La tanda de penaltis cogió un color muy oscuro para el Real Madrid cuando Carlos Díez también falló su disparo. Se lo falló James con una gran atajada. Javi Navarro le dio esperanzas a los blancos con una gran parada en el tercer disparo de los franceses.

El cuarto lo tiró Jaime Barroso y lo marcó. Directo a la escuadra. Un golazo para hacer el 2-2 en la tanda. Jaime Navarro se hizo gigante en la portería y detuvo su segundo penalti consecutivo. Tremendo. Empate a dos.

Jacobo marcó el quinto penalti del Real Madrid y la presión la tenía el PSG. Los parisinos también marcaban el quinto y nos fuimos a la muerte súbita. Liberto, el autor del empate, tiró el sexto, y también lo marcó. Estaba de dulce. Otro gran tanto y 4-3 a favor de los blancos. Tampoco fallaba el PSG y 4-4.

Joan Martínez tiró el séptimo y también lo marcó. Otro gran disparo y otro gran gol. 5-4. Y ahí apareció Javi Navarro para ser el héroe del Real Madrid parando el último disparo con una parada prodigiosa. Los de Álvaro López remontaban el partido, la tanda de penaltis y eran finalistas.