Muere José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid

José Emilio Santamaría (Montevideo, 1929) ha muerto este miércoles a sus 96 años. Fue jugador del Real Madrid durante nueve temporadas, desde 1957 hasta 1966, y se convirtió en una leyenda absoluta del club. Ganó vestido de blanco cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, 6 Ligas y una Copa de España, en 337 partidos. Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid.

«Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida», señala Florentino Pérez sobre este leyenda blanca.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos.

José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966.

Ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos. Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, «Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida».

Con el Club Nacional de Football ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo. Fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España. Disputó el Mundial de Suiza en 1954 con la selección uruguaya, y el Mundial de Chile en 1962 con la selección española.

Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España.

Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al R. C. D. Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club.

José Emilio Santamaría ha fallecido a los 96 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz.