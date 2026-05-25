Valdano se pronuncia sobre las elecciones del Real Madrid y opina sobre Enrique Riquelme

El Real Madrid celebrará elecciones a la presidencia del club 20 años después y Jorge Valdano se ha pronunciado sobre una batalla electoral que enfrentará a Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El ex jugador, entrenador y director general del club blanco ha opinado sobre la difícil afrenta que tendrá el empresario alicantino, que será el rival del mejor presidente de la historia del club.

La Junta Electoral aprobó en la tarde del domingo la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid y esto confirma que habrá elecciones en el club blanco 20 años después. El joven empresario alicantino presentó en la tarde del sábado los avales para postularse y unas horas más tarde se dio el OK confirmando que los socios tendrán que ir a las urnas en la primera semana de junio, con día aún por determinar.

Así que Enrique Riquelme será el rival de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid. El presidente ejecutivo de Cox intentará plantar cara al mejor presidente de la historia del club, al que le acredita una gestión durante sus años en el cargo y unos últimos años de vino y rosas tras la consecución de seis Champions League en doce años. Tras dos años en blanco y las últimas críticas recibidas, Florentino Pérez se armó de valor en rueda de prensa para convocar elecciones y el joven empresario alicantino ha recogido el guante.

Valdano y las elecciones del Real Madrid

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán en los próximos días y sobre ello ha opinado Jorge Valdano, que en su día fue jugador, entrenador y director general del Real Madrid con Florentino Pérez. El argentino también ha valorado la valentía de Enrique Riquelme de presentarse ante un rival de tal envergadura.

«Se trata de un empresario joven, exitoso y valiente porque acepta el reto. Son buenos rasgos para tener una aspiración tan grande como es la de ser presidente del Real Madrid y la de vencer a Florentino Pérez», comentó en Movistar horas después de que la Junta Electoral confirmara la candidatura de Enrique Riquelme.

𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧𝐨, sobre la confirmación de la celebración de 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 del Real Madrid.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2oNLWCt1u1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 24, 2026

«Hasta hace 10 días era uno de los presidentes más indiscutibles del mundo. Aquella rueda de prensa fue la que posicionó a Riquelme, la que de alguna manera lo puso… yo no lo conocía», valoró Jorge Valdano sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid.