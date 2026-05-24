Abalde: «Prefiero no hablar del arbitraje porque no quiero empezar la temporada que viene sancionado»

Alberto Abalde tampoco se quiso mojar sobre el injusto arbitraje que sufrió el Real Madrid en el OAKA Arena, pero sí que se tuvo que morder la lengua para evitar «una sanción». El internacional con España firmó una buena actuación, aportando mucho en defensa y tres triples decisivos para que los blancos tuvieran el mando del choque durante muchos tramos del mismo.

El gallego no quiso empezar sin felicitar al Olympiacos por hacer «muchas buenas temporadas seguidas, compitiendo y estando en la posición de ganar», pero no dudó en mostrar su «orgullo» por sus «compañeros». «No hemos puesto ninguna excusa. Ellos han metido tiros importantes. Al final han manejado bien sus herramientas. Esto es baloncesto y vida, duele mucho, pero me voy de aquí triste y orgulloso», afirmó.

«Prefiero no hablar de eso porque no quiero empezar la temporada que viene con una sanción. Entonces, todos hemos visto el partido», aseguró Abalde en la zona mixta de pabellón de Atenas. «Hemos estado metidos en todo momento, las finales se deciden por pequeños detalles. En caliente no soy capaz de hacer un análisis de qué jugadas han sido determinantes. Me quedo con el carácter y el compañerismo del equipo en las circunstancias que teníamos. Nos sentíamos arropados por el siguiente compañero todo el rato», zanjó.

Abalde elogia a Feliz

«En esa jugada ha salido lo que tenía que salir (el triple de Andrés Feliz que hubiera sido el empate). Un tiro abierto, un gran jugador como él al que doy la enhorabuena por cómo ha jugado la Final Four… y no ha entrado», finalizó el alero madridista ante los medios españoles. A él ya le ocurrió en el cuarto choque del play off el pasado año, también ante Olympiacos.

Por supuesto, Sergio Scariolo habló del «impuesto» a pagar en un ambiente así, aunque tampoco quiso mojarse en exceso y prefirió esperar a ver el partido repetido para analizar las jugadas que decantaron la Euroliga a favor del Olympiacos.