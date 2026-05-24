Final de la Euroliga: Olympiacos-Real Madrid

El infierno que le espera al Real Madrid: así ruge la afición de Olympiacos a una hora de la final

Impresionante ambiente en el OAKA Arena con una marea rojiblanca

Todos los graderíos fueron invadidos por aficionados de El Pireo, en casa del Panathinaikos

Sigue en directo la previa del partido con nosotros

Ver vídeo

Un infierno es lo que le espera al Real Madrid en la final de la Euroliga. Y es que a una hora del partido, la afición del Olympiacos ya había llenado prácticamente las gradas del OAKA Arena, el pabellón de su enemigo, Panathinaikos, donde su equipo se juega a las 20:00 horas volver a ser campeón de Europa 13 años después.

Miles de aficionados griegos ya rugían incluso más de tres horas antes de la final y durante la disputa del Clásico Júnior entre Barcelona y Real Madrid, pero cuando este terminó, los cánticos se fueron haciendo cada vez más fuertes y los decibelios indicaban que un evento de los gordos estaba a la vuelta de la esquina.

Ambientazo histórico en Atenas, aunque los blancos están convencidos de que ni la afición del Olympiacos ni el favoritismo de los griegos les va a intimidar en la final.

Lo último en Baloncesto

Últimas noticias