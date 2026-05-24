El Barcelona deja al Real Madrid sin su sexta Euroliga Júnior en un último cuarto para olvidar

El Barcelona se ha proclamado campeón de la Euroliga Júnior tras vencer al Real Madrid en una final ajustadísima que se resolvió en el último cuarto (77-85). Los blancos estaban cuatro arriba a falta de cuatro minutos (67-63), pero un parcial de 2-12 (15-25 en el cuarto periodo) obrado por Nikola Kusturica (20 puntos y 22 de valoración), que será jugador del primer equipo culé la próxima temporada, machacó a los de Javier Juárez en Grecia.

Clásicazo Júnior como aperitivo de la gran final de la Euroliga entre Olympiacos y Real Madrid en el OAKA Arena. Por primera vez en la historia, el duelo por el título europeo de filiales se decidía en el mismo escenario que el de los grandes y sólo tres horas antes, sustituyendo al absurdo partido por el tercer y cuarto puesto que no gustaba a casi nadie. Acierto total.

Merecía la pena pasarse por la cita y se notaba en algunos de los asistentes. Xavi Pascual, entrenador del primer equipo azulgrana, animó a los del Júnior desde la banda junto a Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, o Hugo González, jugador de los Boston Celtics que la ganó dos veces seguidas (2023 y 2024) antes de marcharse a la NBA. E incluso uno de los agentes más reconocidos del baloncesto, Misko Raznatovic, se interesó por este Real Madrid-Barcelona.

La final arrancó bonita e igualada… y con aficionados de Olympiacos llenando las gradas de Atenas hasta más de dos horas antes de su gran final. Eran de largo los dos equipos más fuertes del Adidas Next Gen, como demostraron en la fase de grupos, y deleitaron al OAKA con una gran primera parte que terminaba con ligera ventaja para el Barça (38-39), que impuso su físico con Dabone y también el talento con Kusturica para contrarrestar las múltiples amenazas blancas: Fabian Kayser, Gunars Grinvalds, Hugo Alonso, Egor Amosov…

El Barcelona deja al Real Madrid sin Euroliga

Todos ellos y un sensacional Ilia Frolov lo bordaron en el tercer cuarto (62-60), pero el Barcelona, a lomos de Kusturica, Joaquín Boumtje-Boumtje y Diego Ferreras, provocó un derrumbe blanco para levantar su segunda Euroliga Júnior y dejar al Real Madrid sin la que hubiera sido su sexta. La generación dorada de Juárez se quedó a un paso de ganar el campeonato de España, Liga U22 y Copa de Europa.