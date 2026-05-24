Hugo González no se pierde la final de la Euroliga Júnior que ganó dos veces con el Real Madrid

Hugo González ha seguido todos los pasos de un Real Madrid Júnior al que elevó a lo máximo hace no mucho tiempo. El bicampeón de Europa con el filial en 2023 y 2024 no quiso perderse el regreso de los blancos a una final de la Euroliga dos años después de la que él mismo levantó en Berlín. El jugador de los Boston Celtics estuvo apoyando a los chicos de Javier Juárez, quien fuera su entrenador, durante todo el torneo en Atenas y este domingo hizo lo propio en el OAKA Arena y a pie de cancha.

Por supuesto que Hugo González, tras concluir la participación de los Celtics en la temporada de la NBA, tenía que acudir a esta cita especial. El Real Madrid es el equipo con más títulos de la categoría Júnior y este domingo busca su sexto, al igual que el primer equipo, que está a un paso de ‘La Duodécima’ Copa de Europa.

El Clásico en la final entre Real Madrid y Barcelona fue gran aperitivo en el OAKA de esa final de los blancos ante Olympiacos (20:00). Hugo disfrutará de ambas, esperando que sus ex compañeros hagan un pleno histórico en la capital de Grecia. Muy cerca de él, las leyendas que ahora forman parte de la directiva madridista, Felipe Reyes y Rudy Fernández, que no han quitado ojo a la cantera en todo el curso baloncestístico.