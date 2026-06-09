El rompecabezas del Real Madrid con los cupos

El Real Madrid tiene un rompecabezas que asumir con el asunto de los cupos. Desde la temporada 2014-15, la ACB exige a sus equipos que dispongan de, al menos, cuatro jugadores de formación local en los partidos de sus competiciones, siempre y cuando la convocatoria sea de 10 a 12 efectivos, como se estila en el baloncesto mundial. Y la realidad es que de cara a la próxima campaña el equipo blanco está cogido con pinzas en este aspecto.

En la temporada que acaba de finalizar, el Real Madrid tenía en su plantilla siete cupos. Sin embargo, dos de ellos se van a marchar a la NCAA (Izan Almansa y el canterano Gunars Grinvalds), y otros dos están lesionados. Hablamos de Edy Tavares, que, en principio, podrá jugar a partir de septiembre, a diferencia de Usman Garuba, que se perderá el siguiente curso casi completo por su rotura del tendón de Aquiles.

A efectos prácticos, los blancos sólo cuentan con tres jugadores de formación local: Sergio Llull, Mario Hezonja y Alberto Abalde. Pero teniendo en cuenta que, a sus 34 años, una lesión de rodilla no es un mal menor para Tavares y que los problemas físicos pueden aparecer en cualquier momento del año, el Real Madrid se lanzará al mercado a por un cupo para evitar verse en un compromiso a lo largo de la 2026-27.

Para aclarar el término, los cupos o jugadores de formación local, son deportistas que se han formado, al menos, tres años en canteras adscritas a la Federación Española de Baloncesto, ya sea en etapa de infantiles o de senior. El Real Madrid necesita ese perfil para no cojear la próxima temporada y ya suenan nombres bastante reconocibles que, además, son internacionales con España.

Un cupo y varios nombres

Desde hace meses está sobre la mesa en Valdebebas el nombre de Sergio de Larrea, base titular de la selección española en el último Eurobasket. Sergio Scariolo le hizo debutar en un torneo oficial y tanto él como la directiva le ven como un jugador de presente y futuro. El inconveniente es que en unos días se presentará al draft de la NBA y podría marcharse a Estados Unidos.

En caso de que sea elegido en segunda ronda y el proyecto que se le ofrezca no le convenza, el Real Madrid podría presentarle una oferta al Valencia, donde se ha lucido esta temporada. Precisamente en el conjunto taronja reside otra de las opciones que barajan los blancos: Jaime Pradilla. El ala-pívot zaragozano tiene contrato hasta 2028, como De Larrea. Sus ventas se antojan caras y supondrían reforzar a su mayor rival en la ACB.

Y mirando al extranjero, el Real Madrid podría pescar en río revuelto fichando a Juancho Hernangómez. El caos que vive el Panathinaikos, que aún disputa la final de Grecia contra Olympiacos y se quedó fuera de la Final Four de la Euroliga que organizaba en su pabellón en Atenas, derivará en el éxodo de varios jugadores. El campeón del mundo y de Europa con España también está en la agenda blanca y se formó en el Estudiantes, es cupo y su contrato también finaliza en 2027.

El Real Madrid busca un ‘4’

Aunque en su situación el problema sería el precio que demande el Panathinaikos. En cualquier caso, el Real Madrid no cesa su búsqueda de un jugador de formación local y apunta sobre todo a la posición de ‘4’, en la que habrá desbandada. La salida de Trey Lyles, la búsqueda de la validación del pasaporte nigeriano que haría a Chuma Okeke dejar de ser extracomunitario y la futura obtención del español por parte de Gaby Deck hacen que el club se plantee un abanico de posibilidades en este puesto.