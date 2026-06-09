Scariolo gana enteros para seguir en el Real Madrid… con condiciones

Sergio Scariolo gana enteros para salvar su puesto y seguir siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. El club blanco, apenas 48 horas después del dramático cierre de temporada con la derrota frente a La Laguna Tenerife en los play offs de la Liga Endesa, aún no ha tomado una decisión en cuanto al banquillo, pero la más cercana es la continuidad del italiano.

Florentino Pérez, recién reelegido en las urnas pasada la medianoche de este lunes, ya le salvó en 2001 y ahora escucha las valoraciones de las personas más autorizadas de la sección. Bajo la máxima de que Scariolo fue escogido por el dedo índice del presidente mucho antes del pasado verano, de ahí el cese de Chus Mateo pese a ganar la Liga, la parte de la directiva con más peso se inclina porque el italiano es el hombre adecuado para sacar adelante esta situación tan adversa.

El Real Madrid cerró el pasado sábado su primera temporada sin títulos en 15 años. Después de la gloriosa era de Pablo Laso y una continuidad ganadora con su entonces ayudante Chus Mateo, el equipo blanco, con Scariolo al frente de las operaciones, alcanzó las tres primeras finales y las perdió (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga) y se desconectó por completo de la Liga sin superar ni siquiera los cuartos contra el octavo clasificado de la fase regular, el Tenerife.

Scariolo, 25 años después, podría volver a ser indultado por Florentino… pero esta vez con condiciones. La primera es la obligación de volver a convertir al Real Madrid en un equipo ganador y, sin la posibilidad de competir en la Supercopa por no haber conquistado la Liga, la próxima Copa del Rey en Valencia será un juicio para el italiano.

Scariolo, obligado a ganar

De hecho, fuentes cercanas al club apuntaban a este periódico que el presidente ya estuvo tentado de prescindir del italiano tras la debacle con el Baskonia en el Roig Arena. Scariolo resistió y elevó al Real Madrid a la máxima competitividad, incluso plantándose en una final de Euroliga sin ninguno de sus tres pívots y acariciando el título con los dedos hasta que el arbitraje en Atenas le impidió levantarlo.

Pero ser segundo no vale en el Real Madrid. Pese a todo, el club parece decidido a dar confianza a Scariolo y este, en principio, afrontará la segunda temporada de su contrato a tres años (hasta 2028). Después de apurar la preparación de la campaña de su debut por su participación como seleccionador de España en el Eurobasket, el de Brescia podrá liderar la pretemporada al completo en un verano que el equipo blanco sufrirá otra operación salida… y no sólo en la plantilla.

Operación salida y apoyo del vestuario

El personal de su cuerpo técnico, compuesto por siete preparadores (Luis Guil, Stefan Ivanovic, Lolo Calín, Mateo Cassinerio, Piti Hurtado, David Jimeno y Juan Trapero), podría verse reducido la próxima temporada. Scariolo cuenta con el aval del vestuario. Históricamente, Florentino Pérez siempre ha dado mucha importancia a sus jugadores, también a su opinión en la toma de decisiones. Y lo cierto es que el italiano se ha ganado a la mayoría.

Pilares como Mario Hezonja o el capitán Sergio Llull no sólo le apoyan al 100%, sino que además lo manifiestan públicamente, sobre todo en el caso del croata, que llegó a afirmar varias veces durante el curso que le había elevado a su mejor nivel. En los próximos días, decisión final sobre el banquillo del Palacio.