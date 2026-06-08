Pablo Laso pone fin a su etapa en el Efes y queda libre

Pablo Laso vuelve a estar libre tras poner fin a su etapa en el Anadolu Efes. Su paso no ha sido demasiado exitoso en un equipo arrasado por las bajas que terminó penúltimo en la Euroliga, sólo por delante del Asvel, con 12 victorias y 26 derrotas, y este fin de semana se quedó fuera en semifinales de la Superliga de Turquía.

Así finalizaba la corta aventura de Laso en Estambul, sin varias estrellas disponibles tanto para la Euroliga como para la competición doméstica: Isaia Cordinier, Vincent Poirier, que se rompió el tendón de Aquiles en el primer partido de la eliminatoria contra el Fenerbahce, Georgios Papagiannis y Saben Lee.

Eso ha perjudicado mucho a un Pablo Laso que llegaba al Anadolu Efes tras despedirse del Baskonia el anterior verano. El de Vitoria sustituyó a Igor Kokoskov en diciembre, pero todo lo que envolvía al equipo turco le ha impedido hacerle despegar. Ahora está libre y tendrá un verano de descanso activo a la espera de otra oferta procedente de un club de la Euroliga.

De reojo mirará a su Real Madrid, que debe decidir si continuar con Sergio Scariolo en el banquillo o buscar una alternativa. El nombre de Pablo Laso sería uno de los que estarían encima de la mesa y este meditaría muy en serio su vuelta. El vasco atendió a OKDIARIO durante la segunda mitad de la temporada, antes de visitar el Palacio con el Efes, y habló de su inolvidable etapa como técnico blanco y de algunos de sus jugadores.

Pablo Laso y el Real Madrid

«A todos los que he entrenado les tengo un cariño especial. Facu (Campazzo), Gaby (Deck), Edy Tavares… Siempre cuento la anécdota de Mario (Hezonja). Nunca he sido su entrenador, pero tuve una conversación con él y el cariño y el respeto que nos tenemos es muy importante. Si te tuviera que decir uno, te diría Sergio Llull. Es el que estuvo desde el primer día que yo llegué. Con Llull es, no sé si amistad, porque dentro de la relación jugador-entrenador no sé si se puede hablar de amistad, pero Llull es el santo y seña de este Madrid», expresó.

«Cuando la gente le critica, digo: ‘Bueno, el día que no esté habrá alguno que le eche de menos’. Te diré que nosotros preparamos el partido y también cosas contra Llull. Ese es el legado que va a dejar en el madridismo, en el equipo, sabiendo que como entrenador te podría hablar de todos y cada uno de ellos porque considero que son grandes personas», aseguró Laso sobre el capitán en su charla con este periódico.