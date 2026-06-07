Llull pide perdón con su futuro en el aire: «Temporada para olvidar la nuestra»

Sergio Llull ha pedido perdón al madridismo a través de sus redes sociales. El capitán del Real Madrid, aún con su futuro en el aire, ha pedido disculpas con un mensaje dirigido a la afición tras la desastrosa derrota de este sábado en los play offs de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife. Un tropiezo que supone el cierre de la temporada sin títulos, el primer año en blanco desde 2011 en el Palacio.

Ni el Real Madrid ni Llull han realizado aún ningún anuncio sobre el futuro del capitán, pero en OKDIARIO lo que podemos contar es que tanto el club como el jugador se dieron su palabra en diciembre para renovar y continuar la próxima temporada, ya con 39 años. El mensaje del de Mahón, lejos de tapar el ridículo con excusas, representa a la perfección los valores de un mito del madridismo.

«Enhorabuena al Tenerife por su pase a semifinales, muy merecido. Temporada para olvidar la nuestra. Mis disculpas, madridistas. No hemos estado a la altura de la exigencia y la responsabilidad que conllevan el defender este escudo. ¡Gracias por el apoyo durante el año! Hala Madrid siempre», publicó Llull.

Unas líneas dirigidas sobre todo a la afición que hasta el último suspiro de la temporada animó al equipo de Sergio Scariolo. En ese dramático final del cuarto parcial, aplaudía incrédulo antes de brindar una sonora pitada al equipo y su cuerpo técnico, pero el Palacio siempre ha estado ahí. También con una representación centenaria en la casi gloriosa Final Four de la Euroliga en Atenas.