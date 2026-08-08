Bernardo Silva muestra su polivalencia: «Ayudaré al Real Madrid en varias posiciones diferentes»

Bernardo Silva compareció ante los medios oficiales del club tras disputar en Budapest sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid en el segundo amistoso de los blancos en esta pretemporada ante el Ferencvaros. Un partido donde el jugador luso disputó los segundos 45 minutos y el Madrid venció 2-1.

«Estoy muy contento. Este partido es muy importante para preparar la temporada y personalmente estoy muy feliz por haber debutado con el Real Madrid», comenzó señalando el mediocentro luso.

Bernardo lleva apenas una semana entrenando en Valdebebas: «Es solo la primera semana, pero estoy muy feliz. Todavía quedan muchas cosas a mejorar, pero lo más importante es ganar ritmo para empezar bien la temporada y eso estamos haciendo».

«Intento dar lo que el equipo necesita en cada momento. A veces un poco más en la construcción, otras un poco más adelante en la presión o en el último tercio. Soy un jugador que intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré ahí para ayudar al Real Madrid en todo lo que sea posible», añadió Bernardo Silva.

También valoró su primera semana con el Real Madrid: «Dura, pero muy feliz de haber empezado. Estoy intentando conocer a mis compañeros porque es muy importante conocer las características de cada uno para entender qué les gusta en los partidos y en los entrenamientos. Ahí estaré en las próximas semanas, preparándome lo máximo posible para empezar bien la temporada».