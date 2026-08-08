Carlos Espí se estrena en el Real Madrid: así fue su primer gol ante el Ferencvaros

Carlos Espí fue una máquina de marcar goles en el Levante (motivo principal por el que el conjunto se salvó en Primera División el año pasado) y ya ha anotado su primer tanto con el Real Madrid. Todavía no es oficial, pero es una forma de avisar. El delantero valenciano firmó el segundo gol del conjunto de José Mourinho en el amistoso del Real Madrid ante el Ferencvaros en Budapest.

Espí sólo necesitó cuatro minutos (y tocar dos balones) para hacer su primer gol con el Real Madrid. Saltó al terreno de juego en el inicio de la segunda parte y en el minuto 49 ya mandó el balón al fondo de la red. A pase de Fede Valverde ya dentro del área, Carlos Espí remató lo que bien podría definirse como un penalti en movimiento. El ex del Levante remató desde esa posición, de primeras, para poner el 0-2 en ese momento en el amistoso ante el Ferencvaros.

Tras su fichaje por el club blanco, Espí jugó unos 15 minutos en el amistoso ante la Fiorentina y ahora, contra el Ferencvaros, tuvo otros 45 para empezar a dejar destellos de lo que puede aportar a Mourinho durante la temporada. Es un delantero que aportará mucho y que tiene gol: en este amistoso en Budapest sólo necesitó cuatro minutos para hacerlo.

El delantero valenciano, por el que el Real Madrid pagó unos 25 millones de euros, debutó ante la Fiorentina tan sólo dos días después de oficializarse su fichaje, pero ha sido este sábado, ante el Ferencvaros, cuando ha tenido más minutos.

Este gol que hizo Carlos Espí ante el Ferencvaros bien podría ejemplificar lo que dijo en sus primeras palabras como jugador del Real Madrid: «Cada oportunidad que me dé, voy a dar lo máximo. Soy un jugador de referencia, al que le gusta estar dentro del área para estar preparado».