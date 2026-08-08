Cantera al poder: Mario Rivas marca el primer gol del Real Madrid en Budapest tras una asistencia de Ciria

Mario Rivas se quiere hacer un hueco en el Real Madrid de Mourinho. El canterano del equipo blanco marcó el primer gol del Real Madrid en el amistoso ante el Ferencvaros en Budapest. Lo hizo en su segundo encuentro en el primer equipo madridista, ya que el pasado sábado, ante la Fiorentina, debutó de la mano de Mourinho.

Fue una jugada de canteranos. Alexis Ciria centró desde la frontal del área y Mario Rivas entró en el primer plano, adelantándose a los defensores del Ferencvaros, para rematar de cabeza. Un gran remate que pilló por sorpresa también al portero del conjunto húngaro, que hasta ese momento -el gol fue en el minuto 41- estaba bien situado en el partido.

El central, que repitió en la titularidad tras el encuentro ante la Fiorentina, hizo de goleador, algo poco habitual en él, en un tanto que refleja el buen estado de la cantera del Real Madrid. Ciria, que ya marcó en el primer partido ante la Fiorentina, puso el centro, Rivas la cabeza y el gol. Esto supuso el 0-1 del Real Madrid en el Groupama Arena, en este segundo encuentro de pretemporada para el equipo blanco.

Mario Rivas participó de inicio en este duelo, acompañado de Joan Martínez en el centro de la zaga. Dos de dos para ambos, que jugaron ante la Fiorentina y ahora también contra el Ferencvaros. Si bien tienen muy difícil participar durante la temporada con el primer equipo, y con la mente puesta en estar en el Castilla, tanto Mario Rivas como Joan Martínez demuestran estar a gran nivel en este mes de agosto.

En el Real Madrid se cree mucho en Mario Rivas, al que hace un año se le renovó hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Es un central de futuro que está contando para José Mourinho en estos primeros partidos de pretemporada.