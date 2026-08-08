El Castilla jugará su primer partido de la temporada en el Di Stéfano a la una del mediodía

El Real Madrid Castilla está exprimiendo el verano para preparar la pretemporada. El estreno en el Estadio Alfredo Di Stéfano ya tiene fecha. Los de Julián López de Lerma se medirán al Juventud de Torremolinos CF el 5 de septiembre, en la segunda jornada de la Primera RFEF. El encuentro comenzará a las 13:00 horas (12:00 en las Islas Canarias).

El filial tendrá que afrontar una nueva campaña con algunas bajas muy notables, como la de Víctor Valdepeñas y César Palacios. Sin embargo, el equipo está haciendo los deberes y actualmente se encuentran invictos tras los dos amistosos que han disputado, vencieron 1-2 al Albacete y 1-0 al Deportivo Fabril.

La pretemporada sigue siendo la prioridad del Castilla en estos momentos. Los jugadores se enfrentan al Racing de Ferrol este sábado 8 de agosto, que se disputará en disputado en Viveiro por el Memorial Luis de Carlos. El partido comenzará a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias).

La primera jornada de liga será fuera de casa

El primer reto de la temporada será como visitante. Los de Julián López de Lerma visitarán el Estado de Pinilla para enfrentarse al Teruel en jornada inaugural de la Primera RFEF. El equipo trabajará para llegar en plenas condiciones al encuentro. El entrenador buscará arrancar su proyecto desde el principio, algo que no pudo hacer el año pasado, donde ya consiguió la quinta posición en la liga. El objetivo es volver a la pelea directa para el ascenso.