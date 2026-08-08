Las palabras que Borja Jiménez le dijo a Diomande cuando debutó en el Bernabéu con el Leganés

Yan Diomande debutó como jugador profesional en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Leganés. Lo hizo en el mes de marzo, entró en el minuto 86 y estuvo muy cerca de provocar incluso un penalti en una acción ante Asencio. Jugó seis meses en el equipo madrileño, suficiente para dejar huella. El entrenador que le hizo debutar, Borja Jiménez, atiende a OKDIARIO para analizar a la perla costamarfileña y nos desvela las palabras que le dijo antes de saltar por primera vez al césped del Santiago Bernabéu.

«Yo creo que él tampoco se esperaba debutar. Creo que nadie esperaba que pudiera jugar ese día y fue una decisión muy personal, mía, lo que suponía en el momento en el que estábamos también en el club. No es sencillo como entrenador apostar por alguien tan joven y que a su vez tengas que dejar gente de mucho peso sin jugar en el Bernabéu o en un partido tan especial. Gente que había luchado el año anterior con nosotros para poder vivir partidos como ese y estar en esa plantilla. Entonces no fue fácil, pero lo tenía muy, muy claro», señala Borja Jiménez, el entrenador de Diomande en el Leganés, a este periódico.

Una entrevista a OKDIARIO en la que Borja Jiménez desvela las palabras que le dijo a Diomande justo antes de pisar el césped del Bernabéu por primera vez: «A él no le dije nada. Básicamente, no sé si él se acordará de todas las palabras, pero lo único que le dije es que hiciera lo que había hecho durante la semana, que tenía la oportunidad de demostrarlo ante muchísima gente y que era su primera vez, que la aprovechara porque siempre lo iba a recordar».