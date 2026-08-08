Cuándo juega el Real Madrid – Ferencvaros: horario del partido de pretemporada y dónde ver por televisión gratis

El Real Madrid enfrenta su segundo test de pretemporada en abierto ante el Ferencvaros. Los pupilos de José Mourinho comenzaron la preparación con dos victorias frente a Leganés y Alcorcón en amistosos a puerta cerrada. El debut con público del conjunto blanco llegó el pasado sábado, con un empate a dos ante la Fiorentina en la ciudad austriaca de Klagenfurt. Después de varios días de trabajo en Valdebebas el Real Madrid vuelve a viajar a Centroeuropa para someterse a un nuevo test de pretemporada. El Groupama Arena de Budapest (Hungría) será el escenario del duelo ante el Ferencvaros.

Un amistoso para el que José Mourinho contará con buena parte de su plantilla, a la espera del regreso de cinco internacionales más: Marc Cucurella, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurelien Tchouaméni. El técnico de Setúbal ha recuperado a Brahim, Bernardo Silva y Vinicius Junior esta semana; aunque el brasileño se encuentra inmerso en plenas negociaciones con el Real Madrid para decidir su futuro y podría perderse el amistoso ante el Ferencvaros. Tampoco estará Franco Mastantuono, a punto de cerrar su cesión a la Fiorentina. José Mourinho tendrá que echar mano de la cantera para completar la convocatoria para el segundo test de pretemporada.

Horario del Ferencvaros – Real Madrid de pretemporada

El segundo test en abierto del Real Madrid en su preparación para el curso 2026/27 se disputa este sábado 8 de agosto, a las 19:00 horas de la España peninsular. Un duelo en el que se esperan los primeros minutos de Bernardo Silva con la camiseta merengue. El portugués será uno de los nombres que acaparen las miradas en la visita del Real Madrid a Budapest. El Ferencvaros, subcampeón de la liga húngara la pasada temporada tras siete años de dominio, llega con más rodaje de competición e inmerso en la fase previa de la Europa League.

El conjunto de Budapest disputará este amistoso ante el equipo merengue tres días después de jugar la ida de la fase previa de esta competición ante el Gornik Zabre y a cinco días del duelo de vuelta, a domicilio, frente al equipo polaco. El Real Madrid, por su parte, quiere mejorar la imagen y el resultado de su debut en abierto en pretemporada. Ante la Fiorentina, disputó una gran primera parte; pero pagó cara su falta de peaje tras el descanso. Cuatro días después tendrá una nueva prueba, en la que se medirá al Deportivo de la Coruña en el Trofeo Teresa Herrera.

Dónde ver gratis por televisión el Ferencvaros – Real Madrid

El amisto de pretemporada entre el Ferencvaros y el Real Madrid concentrará la mirada de muchos madridistas y aficionados al fútbol en general. Después del ‘atracón’ de fútbol durante el Mundial, los fanáticos del deporte rey ansían el inicio de la temporada. El partido podrá seguirse en abierto en España en Real Madrid TV. En OKDIARIO también te ofrecemos la mejor cobertura de todo lo que suceda en el Ferencvaros-Real Madrid de pretemporada, con seguimiento en directo, crónica, noticias y todo lo que suceda en el Groupama Arena de Budapest.