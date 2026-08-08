El Real Madrid da por cerrada su plantilla salvo una oportunidad de mercado

No habrá más cambios en la plantilla del Real Madrid, salvo que aparezca una oportunidad en el mercado. Es la decisión del club después de que el fichaje de Rodri Hernández se haya caído. La marcha del madrileño al Barcelona no hará que el conjunto blanco busque una solución para el centro del campo. Consideran que el equipo está equilibrado y no se esperan más llegadas ni tampoco salidas.

Los últimos movimientos del Real Madrid, por tanto, son los que se han confirmado en las últimas 48 horas. La renovación de Vinicius hasta 2032 supone un movimiento clave de cara al futuro, puesto que el brasileño seguirá siendo uno de los grandes estandartes de la plantilla durante las próximas seis temporadas. A él se sumará en el ataque Yan Diomande, que llega a sus 19 años como el fichaje más caro de la historia del club. En el apartado de salidas, Franco Mastantuono se ha ido cedido a la Fiorentina, donde esperan que siga su progresión y pueda volver para quedarse.

Son los tres últimos movimientos que hará el club en el mercado. Tanto en llegadas como en salidas. Sólo encontrarse con una ganga en los últimos días haría variar la planificación de aquí al arranque de la competición y, lógicamente, al cierre de la ventana estival, que se producirá en la noche del 1 de agosto.

Después de caerse la operación para fichar a Rodrigo, el Real Madrid da por finalizado su mercado. El club había tomado la decisión de ir a por el todavía jugador del Manchester City, pero el Barcelona se metió por medio tras la lesión de gravedad de Frenkie de Jong y consiguió inclinar la balanza de su lado. El centrocampista no jugará en el conjunto blanco, pero eso no hará que el club busque a un futbolista de un perfil similar.

El Real Madrid no quiere más incorporaciones

El Real Madrid ha realizado este verano un total de seis fichajes. Se trata de Yan Diomande, Carlos Espí, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, a los que se suma el regreso de Endrick. Salvo los casos de Diomande y Cucurella, el resto han sido oportunidades, puesto que o llegaban libres o por cantidades bajas al estar a punto de finalizar su contrato. Sólo una situación similar –que en cierto modo sucedía con Rodri– haría que el conjunto blanco se reforzase.

El fichaje de Bernardo Silva, a petición de Mourinho, viene a cumplir un papel que había quedado vacante en el equipo. El técnico apostará por él como centrocampista, tratando de convertirle en un perfil similar al que tenía Luka Modric. Por otro lado, Arda Güler tendrá mayor protagonismo, puesto que para el luso es uno de los futbolistas claves en la medular y será su brújula.

No habrá más salidas

En el capítulo de ventas, Gonzalo y Palacios –éste último con ficha del filial– se han marchado al Fulham, Fran García se ha ido al Betis, mientras que Ceballos rescindió su contrato, sumándose a Carvajal y Alaba, que no renovaron. Con la salida de Mastantuono, se da por finalizada la operación salida, salvo giro radical de los acontecimientos.

Esto quiere decir que con Eduardo Camavinga se disipan todo tipo de dudas. Se quedará a las órdenes de José Mourinho, al igual que Raúl Asencio. Eran las únicas salidas que podían darse tras confirmarse la del argentino a la Fiorentina y, finalmente, se quedarán en la disciplina madridista.