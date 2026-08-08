Ni enfado ni reproches de Mourinho por el «no» de Rodrigo

José Mourinho también se llevó un golpe con el desenlace del culebrón Rodrigo Hernández. Como sucedió con buena parte del Real Madrid, el entrenador portugués se quedó chafado después de comprobar cómo una operación que durante muchos días se había dado prácticamente por segura terminaba tomando otro camino. Había confianza en que el capitán de España acabaría vestido de blanco y el desenlace generó decepción. También en el entrenador.

Eso sí, una cosa es la decepción y otra muy diferente buscar culpables dentro del club. Mourinho no se ha enfadado con nadie del Real Madrid por lo sucedido con Rodrigo. Ni con José Ángel Sánchez ni, mucho menos, con Juni Calafat. La relación del portugués con ambos sigue siendo excelente y el entrenador entiende perfectamente cómo se ha desarrollado una operación complicada desde el principio.

También conviene aclarar el papel de Calafat. Juni no ha llevado la voz cantante en la operación Rodrigo ni fue quien retrasó su llegada bajo la creencia de que podía sacar al futbolista del Manchester City por una cantidad inferior. El jefe de fútbol internacional del Real Madrid ha participado, como sucede en las grandes operaciones de mercado, pero las decisiones se han tomado de manera conjunta y la negociación ha tenido otros actores.

Mourinho confía plenamente en su plantilla

Superado el golpe, Mourinho mira hacia delante. Y lo hace satisfecho. El entrenador está feliz con la plantilla que tiene a sus órdenes y considera que es suficientemente competitiva para luchar por todos los títulos. Evidentemente, Rodrigo habría sido un refuerzo de enorme nivel, pero su ausencia no cambia la valoración que el técnico hace del grupo. Y es que, nunca fue una prioridad para el luso.

De hecho, hay algo que Mourinho está valorando especialmente durante estas primeras semanas: el ambiente que existe dentro del vestuario. El portugués se ha encontrado un grupo unido, receptivo a sus métodos y con hambre. Una circunstancia que para él tiene muchísimo valor a la hora de construir un equipo campeón. Y eso que Rodrigo tenía miedo de recalar en un vestuario «tóxico».

Por eso, en estos momentos y por parte del entrenador, la plantilla del Real Madrid está cerrada. Mourinho no está reclamando otro fichaje para compensar lo sucedido con Rodrigo ni considera imprescindible acudir nuevamente al mercado. Otra cosa será que durante las próximas semanas aparezca una oportunidad que el club considere demasiado interesante como para dejarla escapar. Entonces se estudiaría.

La decisión pendiente de Thiago Pitarch

La gran cuestión que todavía debe resolverse afecta a Thiago Pitarch. El canterano tiene una propuesta del Fulham de Álvaro Arbeloa y su futuro continúa encima de la mesa. Todavía no existe una decisión definitiva sobre qué camino tomará.

Mourinho, sin embargo, ya ha dejado clara su postura: quiere que Thiago se quede. El joven futbolista se recupera de una lesión, pero el portugués le ha pedido que continúe en el Real Madrid. Ahora deberán valorar todas las partes cuál es la mejor solución, especialmente teniendo en cuenta los minutos que puede tener durante la temporada.

Lo que no admite demasiadas dudas es la confianza de Mourinho en lo que tiene. Rodrigo habría sido la guinda, pero su fichaje frustrado no ha provocado enfados ni reproches internos. El portugués ha pasado página, confía en su plantilla y cree que con este Real Madrid puede pelear por todo.