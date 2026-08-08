Diomande ya luce como madridista: así fue su primer día en Valdebebas

Yan Diomande ha tenido su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid. El marfileño se ha ejercitado en solitario en Valdebebas, ya que el resto de la plantilla se encuentra en Budapest para jugar contra el Ferencváros. El extremo no fue convocado para el segundo amistoso de la pretemporada, ya que venía de estar enfermo y no había podido tocar balón después del traspaso.

La sesión ha sido personalizada y completa. En una publicación en las redes sociales del conjunto blanco, se muestra como el futbolista comienza el día en el gimnasio con ejercicios centrados en mejorar la movilidad, pero también combinados con algo de fuerza. De esta forma, el cuerpo se prepara para rendir al máximo sobre el césped.

☝️ ¡Primer día en la oficina para Diomande! pic.twitter.com/iQ9esRhe6O — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2026

El marfileño no tardó mucho en hacer lo que más le gusta, tocar balón. La parte pública del entrenamiento tenía un objetivo muy claro, la precisión en espacios reducidos, algo que el Real Madrid buscará en él. Diomande trabajó con velocidad y porterías pequeñas en diferentes pruebas.

Las expectativas sobre su rendimiento son muy altas. El club pagó 125 millones de euros fijos por él y se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Su potencial es enorme con 19 años, pero deberá adaptarse al esquema de José Mourinho y soportar la presión de jugar en el Santiago Bernabéu.

¿Cuando será el debut de Yan Diomande?

El jugador tendrá que ver desde casa el amistoso ante el Ferencváros, que se disputará este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias). El marfileño tendrá tiempo para entrenar con el equipo y preparar el siguiente choque. Si todo va según lo previsto, debería estar disponible para el partido ante el Real Club Deportivo de A Coruña, que se jugará el miércoles 12 de agosto. Por lo tanto, debutaría en el Trofeo Teresa Herrera.