El Leganés reivindica los inicios de Diomande: «Tu primera vez en el Bernabéu fue con nuestra camiseta»

El Leganés se ha pronunciado después de hacerse oficial el fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid hasta 2033. El conjunto pepinero no ha dudado en desear suerte al futbolista marfileño en su nueva aventura y ha recordado que sus inicios en España fueron en Butarque. De hecho, han publicado un mensaje en el que reivindican esa etapa en la que fue canterano del club y debutó con el primer equipo ante el Real Madrid en la temporada 24-25: «Nunca olvidaremos que tu primera vez en el Bernabéu fue con nuestra camiseta. ¡Mucha suerte, Yan!».

El conjunto del sur de la Comunidad de Madrid, al que le corresponde un pequeño porcentaje de la plusvalía de la venta por derechos formativos, ha publicado también un vídeo recordando los goles que marcó el futbolista de Costa de Marfil durante su corta pero intensa etapa en Butarque. Cabe recordar que Diomande apenas pasó una temporada en Leganés, puesto que fichó con el curso ya iniciado procedente de Estados Unidos y su ascenso del filial al primer equipo fue meteórico.

🤍💙 Nunca olvidaremos que tu primera vez en el Bernabéu fue con nuestra camiseta 🥒 💪🏿 ¡Mucha suerte, Yan! 🇨🇮 pic.twitter.com/GYuTn954Fo — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 6, 2026

Diomande llegó y tuvo una irrupción tremenda en la entidad blanquiazul. Borja Jiménez, entonces entrenador del primer equipo, le vio en un partido de entrenamiento que disputaron ante el Leganés B y no lo dudó. Como recuerdan voces autorizadas del Lega a OKDIARIO, «volvía loco» a Altimira, que era quien le marcaba. «No sé si hizo dos goles en ese partido», señala Luis Ángel Duque, legendario entrenador del club. Le subieron a entrenar con el primer equipo y tres sesiones fueron suficientes para debutar en Primera.

El debut, casualmente, fue contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Cinco minutos en los que se reclamó un penalti de Asencio sobre él. Para el Leganés, su irrupción fue una bendición de cara a la lucha por la permanencia y, aunque cometió un fallo garrafal que pudo dejar al conjunto pepinero en la máxima categoría y descender al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, se vislumbraba que el conjunto madrileño tenía en sus filas un diamante en bruto.

Ese verano, tras el polémico descenso a Segunda División –en una sucesión de decisiones arbitrales de lo más surrealistas que les condenaron– se fue al Leipzig. El equipo alemán pagaba 20 millones de euros por sus servicios. Apenas un año después, tras ser elegido como jugador revelación de la Bundesliga, ha firmado por el Real Madrid para las próximas siete temporadas. Se ha convertido, nada más y nada menos, en el fichaje más caro en la historia del club, por 125 millones, superando a Bellingham, Hazard y Bale, que ocupaban hasta ahora el podio.