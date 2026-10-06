La NBA, más cerca: la Euroliga avanza en la conversión de sus clubes en franquicias

La NBA está más cerca de su llegada al baloncesto europeo después de que este martes la Euroliga y sus 13 propietarios hayan alcanzado un acuerdo para continuar avanzando en el proceso de conversión en franquicias. Aunque no se haya comunicado si el campeonato ha aceptado o no la oferta de la liga estadounidense, este movimiento hacia adelante deja a las claras que el planteamiento de que esto suceda tarde o temprano va en serio.

El Real Madrid fue representado por José Ángel Sánchez y el FC Barcelona por Joan Laporta en un día en que, independientemente de que se alcanzase un acuerdo entre ambas partes, marcaba un antes y un después para el baloncesto europeo. El grueso duro de la Euroliga se reunía en la Asamblea General celebrada en el Lago de Como (Italia) para dilucidar el futuro de este deporte en el plano del Viejo Continente.

Con la NBA de fondo

Sobre la mesa, la oferta de la liga estadounidense, que desde hace años viene mostrando su interés por instalar su marca en el baloncesto de Europa. En los últimos meses, esta opción ha adquirido cada vez más potencia al sumarse el apoyo de míticos clubes europeos como el Real Madrid. En boca del responsable de su sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez, el club blanco manifestó recientemente su esperanza de que la NBA llegase «cuanto antes, mejor».

Ahora ese desembarco está más próximo, teniendo en cuenta que los clubes con plaza fija en la Euroliga pasarán a ser franquicias durante la siguiente década después de que renovasen su contrato por 10 años. El Real Madrid es uno de ellos, puesto que la llegada de Chus Bueno como CEO ayudó a acercar posturas con el campeonato en ese proceso conjunto de apertura al modelo estadounidense.

Comunicado de la Euroliga

Los clubes accionistas de Euroleague Commercial Assets (ECA) se reunieron el martes 6 de octubre en Cernobbio, Italia, para discutir y consensuar decisiones estratégicas clave sobre el futuro de su propiedad colectiva.

El presidente de Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el trabajo realizado por los clubes durante las últimas décadas, que ha impulsado un crecimiento, interés e impulso sin precedentes para el baloncesto de clubes europeo.

La reunión continuó con una presentación del director ejecutivo de Euroleague Basketball, Chus Bueno, quien proporcionó una actualización sobre el progreso realizado en relación con la hoja de ruta estratégica aprobada y el plan de negocios a 10 años, así como sobre las prioridades estratégicas clave. Estas incluyeron la propuesta de conversión de las licencias actuales de 10 años que poseen los trece clubes accionistas en franquicias, y oportunidades de expansión derivadas de múltiples ofertas vinculantes recibidas de clubes profesionales líderes.

Transformación de franquicias.

Los propietarios de los clubes asistentes acordaron seguir adelante con el proceso de conversión de las licencias actuales de 10 años en franquicias para los trece clubes accionistas de la ECA: Anadolu Efes Estambul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscú, Armani Olimpia Milán, FC Barcelona, ​​FC Bayern Múnich, Fenerbahçe Estambul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Atenas, Real Madrid y Zalgiris Kaunas.

Expansión de franquicias.

Los clubes acordaron continuar el proceso para expandir el número de franquicias. Los propietarios de los clubes designaron a la Junta Directiva para continuar con el proceso de revisión y presentar una recomendación final para su aprobación en las próximas semanas.