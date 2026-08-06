Diomande celebra su fichaje por el Real Madrid: «Es un sueño de infancia»

Yan Diomande habla ya como jugador del Real Madrid. «Fichar por el Real Madrid es un sueño de infancia hecho realidad para mí», ha dicho el jugador marfileño en una carta de despedida al Leipzig, equipo alemán en el que militaba y que se lleva 125 millones de euros por su traspaso al Real Madrid.

«Hoy comienza un nuevo capítulo. Marcharse nunca es fácil, pero estoy ilusionado por lo que viene y siempre recordaré mi etapa en Leipzig con un inmenso orgullo», ha comentado Diomande en unas declaraciones recogidas por el propio club alemán.

El marfileño, de tan sólo 19 años, ha asegurado sentirse «inmensamente agradecido al Leipzig». Diomande ha recordado que este equipo «creyó en mí hace un año, a pesar de que apenas había disputado unos pocos partidos como profesional». Recuerda así el futbolista su paso por el Leganés, en el que estuvo antes. Inimaginable entonces que ahora el Real Madrid pague 125 millones por él.

«Pude consolidarme en una de las mejores ligas de Europa, ganarme un puesto en la selección nacional de Costa de Marfil y representar a mi país en el escenario más grande de todos: la Copa Mundial de la FIFA. Nada de esto habría sido posible sin el Leipzig y por ello siempre estaré agradecido», ha añadido Diomande.

«Fichar por el Real Madrid es un sueño de infancia hecho realidad para mí. Estoy aún más agradecido a la directiva del Leipzig por hacer posible este traspaso a pesar de que todavía tenía contrato vigente», ha continuado el marfileño, que ha dicho que el Leipzig «siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y seguiré de cerca su trayectoria».

El Real Madrid ha oficializado el fichaje de Yan Diomande para las próximas siete temporadas, hasta el 20 de junio del año 2033. Un fichaje histórico en el club blanco, ya que el futbolista marfileño es ya el más caro de los 124 años de vida del Real Madrid. Son 125 millones de euros los que pagará el equipo español al Leipzig.