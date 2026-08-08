Borja Jiménez: «Diomande es compatible con Vinicius, puede jugar en izquierda o derecha»

Diomande y Vinicius jugarán juntos en el Real Madrid de José Mourinho el curso que en pocas semanas está a punto de comenzar. El costamarfileño es una de las nuevas incorporaciones y el brasileño ha despejado su futuro firmando la deseada renovación. Los dos, además, pueden jugar juntos en el campo, uno por cada banda, en derecha e izquierda. Borja Jiménez, el entrenador que hizo debutar a Yan en el fútbol profesional con la camiseta del Leganés, atiende a OKDIARIO para analizar las cualidades del extremo africano.

«Maneja las dos piernas y puede jugar en cualquiera de los dos lados. Creo que se adapta muy bien a los dos sitios. Creo que dentro de esa facilidad que tiene para desbordar, lo puede hacer en la izquierda para salir con tiro, como por la derecha, que ya lo ha hecho en Leipzig durante casi todo el año. Una de sus virtudes es esa facilidad de jugar en cualquiera de los dos costados sin que apenas se note diferencia», desvela Borja Jiménez en este periódico sobre las virtudes de Diomande para jugar en banda derecha o en banda izquierda.

¿Vinicius y Diomande son compatibles en el terreno de juego? Borja Jiménez responde a OKDIARIO: «Sí, son compatibles. No soy yo quien para decir dónde tiene que jugar en el Real Madrid. Pero sí. No va a tener ningún problema de jugar en la derecha, sobre todo porque lo ha hecho durante todo el año y en el Mundial. Quizá en los últimos 16 meses, desde que él es profesional, donde menos ha jugado ha sido en la izquierda».