Borja Jiménez, primer entrenador de Diomande: «No le afectará ni la presión del Bernabéu ni lo que ha costado»

Borja Jiménez (Ávila, 1985) fue el primer entrenador que tuvo Yan Diomande en el fútbol profesional tras descubrir, cuando estaba en el filial del Leganés, que tenía un potencial enorme como futbolista. Le dio la oportunidad de debutar en la Liga y lo hizo, precisamente, en el Santiago Bernabéu. Ahora, entrenando en el Al-Ahli de Qatar, atiende a OKDIARIO para analizar el juego y la progresión del nuevo jugador del Real Madrid. El técnico español está muy orgulloso de haber acompañado a un jugador como Yan en su desarrollo y desgrana a este periódico sus mejores cualidades como futbolista y persona.

Pregunta.- ¿Qué tal todo por Qatar?

Respuesta.- Bien, bastantes liados, pero contentos. Terminamos el stage aquí. Ultimando detalles. Y de vuelta para Doha. Es una experiencia totalmente diferente y muy exigente en cuanto a lo que buscábamos: cambio de idioma, cultura diferente, historia diferente de cómo entender el fútbol… Nos está exigiendo mucho y que ellos tienen esas ganas de cambiar también. Entonces, bueno, estamos dando pasos para que todo eso vaya mejorando. La verdad que realmente contentos.

P.- Queríamos hablar de Yan Diomande. Fue su descubridor y su primer entrenador en el fútbol profesional. ¿Qué fue lo que más le impactó de Yan cuando lo vio por primera vez?

R.- Principalmente la capacidad que tenía para encarar y desbordar. Eso fue lo primero en sus primeras acciones. No es normal que un jugador que viene de un equipo filial sin experiencia tenga la capacidad de desbordar constantemente a jugadores de Primera División. Y luego, a los dos o tres días, nos dimos cuenta de la facilidad que tenía también para manejar ambas piernas. Quizá es lo que más nos sorprendió una vez que tratas con jugadores de élite en Primera División, como era nuestro caso en ese momento, pues ver a alguien tan joven con esa naturalidad con la que hacía las cosas, pues llama la atención.

P.- ¿Le ve jugando más por banda derecha o por banda izquierda?

R.- Esa es otra de las virtudes que tiene. Maneja las dos piernas y puede jugar en cualquiera de los dos lados. Creo que se adapta muy bien a los dos sitios. Creo que dentro de esa facilidad que tiene para desbordar, lo puede hacer en la izquierda para salir con tiro, como por la derecha, que ya lo ha hecho en Leipzig durante casi todo el año. Una de sus virtudes es esa facilidad de jugar en cualquiera de los dos costados sin que apenas se note diferencia.

P.- Entonces, ¿en el Real Madrid podría jugar junto a Vinicius? Uno en cada banda.

R.- Sí, son compatibles. No soy yo quien para decir dónde tiene que jugar en el Real Madrid. Pero sí. No va a tener ningún problema de jugar en la derecha, sobre todo porque lo ha hecho durante todo el año y en el Mundial. Quizá en los últimos 16 meses, desde que él es profesional, donde menos ha jugado ha sido en la izquierda.

P.- Es un jugador que también tiene gol.

R.- Sí, es una de las cosas que en esas primeras sesiones que hizo con nosotros quería mejorar. Y después de los entrenos hacíamos trabajos individuales con él. Le dedicamos en esos tres meses y medio que compartimos juntos, le dedicamos tiempo a su mejora porque él nos lo demandaba y porque nosotros entendíamos que, aunque fueran solo diez jornadas las que iba a poder disputar con nosotros, en esa mejora residían un poco también nuestras esperanzas de poder conseguir puntos y de ganar partidos, como así fue. Él era consciente de que tenía margen de mejora en muchas situaciones y las quiso trabajar desde el primer día. Y la verdad es que nosotros encantados de tener jugadores que quieren mejorar y que tienen esa inquietud por cada día ser mejores.

P.- Desde que usted lo vio por primera vez hasta lo último que se le ha visto, que es el Mundial, que imagino que algo habrá visto de él tanto en Leipzig como en el Mundial. ¿Qué cualidad cree que más ha mejorado desde esa primera vez con el filial del Leganés?

R.- No es que haya visto algo. Te podría decir que, desde que Yan se fue, habré visto más del 70% de sus partidos. Lo he hablado con él alguna vez. Lo que más me ha sorprendido es la capacidad que tiene, que nosotros le veíamos y que en los primeros días intuyes, de desbordar y le da igual quién esté enfrente. Ha demostrado que tiene esa capacidad de desborde ante cualquier tipo de defensor. Eso es lo que más me ha llamado la atención y que cada vez le veo más maduro en la toma de decisiones con la pelota, que es normal. Pero es que eso no es que todos los jugadores lo vayan mejorando con los años, no, no hay manera de acelerar esos procesos. Lo bueno es que él tiene 19 y que hace cosas de futbolista que lleva ocho o nueve años en la élite.

P.- Y solamente lleva año y medio.

R.- 16 meses.

P.- Usted dijo en una entrevista, cuando Diomande salió de Leganés, que ese precio se duplicaría o triplicaría en el futuro. Se ha quedado hasta corto. Lo vio venir.

R.- Pues sí, la verdad es que lo detectamos rápido. En aquel momento, de hecho, hubo mucha gente que nos tildó de valientes y atrevidos. Y ahora el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque es un futbolista que desde el primer día que lo vi tuve muy claro que hacía cosas diferentes y ya he tenido la suerte de entrenar a muy buenos futbolistas, a grandes futbolistas, a futuros proyectos de futbolistas y Yan reunía todas esas características. Cuando el año pasado algún equipo me llamó para preguntarme por él, a todo el mundo le decía lo mismo: fíchalo. O sea, yo sí pudiera, lo firmaría y siempre me decían: ‘No, pero es que solo ha jugado ocho partidos’. Y yo decía: ‘No hace falta, como si hubiera jugado uno’. Lo hubiera firmado el día después de verle por primera vez entrenar. Pero para eso hay que sentirlo y necesitas que la gente confíe en ti. Entonces, bueno, contento de todo lo que le está pasando, que al final el protagonista es él por las condiciones que tiene.

P.- Su debut como profesional fue con vosotros en el Leganés. Y fue en el Santiago Bernabéu. ¿Qué consejo le dio cuando salió al campo?

R.- Yo creo que él tampoco se esperaba debutar. Creo que nadie esperaba que pudiera jugar ese día y fue una decisión muy personal, mía, lo que suponía en el momento en el que estábamos también en el club. No es sencillo como entrenador apostar por alguien tan joven y que a su vez tengas que dejar gente de mucho peso sin jugar en el Bernabéu o en un partido tan especial. Gente que había luchado el año anterior con nosotros para poder vivir partidos como ese y estar en esa plantilla. Entonces no fue fácil, pero lo tenía muy, muy claro. A él no le dije nada. Básicamente, no sé si él se acordará de todas las palabras, pero lo único que le dije es que hiciera lo que había hecho durante la semana, que tenía la oportunidad de demostrarlo ante muchísima gente y que era su primera vez, que la aprovechara porque siempre lo iba a recordar.

P.- Ese día confió en él. Pero ahora tendrá una presión diferente, y mayor, jugando con la camiseta del Real Madrid. ¿Le ve triunfando a pesar de toda esa presión que ya sabemos que tienen los jugadores del equipo blanco cuando llegan con ese precio?

R.- Sí. No es que lo vea, aparte de que lo veo, lo deseo por cómo es él, porque se lo merece… Pero no creo que a Yan le pueda afectar mucho ni la presión del Bernabéu ni lo que ha costado. Creo que es un chico que entiende perfectamente y lleva todo este tipo de situaciones con una naturalidad asombrosa, que por eso también le hace ser diferencial. Si no, muchos futbolistas no hubieran llevado este crecimiento ni este proceso tan rápido. Eso es muy importante. Aparte de sus condiciones, de las que siempre hablamos: físicas, técnicas… Hay un factor para mí determinante en Yan que es su cabeza. Y cómo afronta las cosas. De esa pasta hay muy poquitos futbolistas o muy poquitas personas. Y lo va a llevar con la naturalidad con la que hace todas las cosas. Es una persona súper tranquila que nunca transmite nerviosismo y seguirá haciéndolo así.

P.- ¿Dónde ve el techo de Yan Diomande?

R.- A partir de ahora va a estar en uno de los clubs o en el club más grande del mundo. Entonces el techo, digamos, que casi lo está tocando ya. No se pueden hacer muchas más cosas a nivel individual en el mundo del fútbol que disputar un Mundial con tu selección, pertenecer al club más grande del mundo… Ahora lo que tiene que hacer es dar continuidad a todo esto, que no sea un paso efímero y que, dentro de formar parte de la plantilla del Real Madrid, vaya haciéndose un jugador con peso dentro de esa plantilla. Luego que vaya siendo un jugador determinante… Bueno, creo que tiene que ir dando pasitos pequeños y él solo marcará su techo porque las condiciones las tiene.

P.- Estará orgulloso por Yan Diomande.

R.- Muchísimo. Estoy muy contento de que haya llegado hasta aquí, de todo lo que le está pasando y de haberle podido acompañar. Es un título que no cuenta como entrenador. Pero creo que son las experiencias realmente positivas.