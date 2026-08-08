De dónde es el Ferencvaros, el rival del Real Madrid en el amistoso de pretemporada

El Real Madrid se mide este sábado al Ferencvaros en el que es su segundo amistoso de pretemporada. El conjunto de Mourinho va tomando forma pensando en el inicio oficial de temporada (el próximo 22 de agosto, ante el Espanyol en Liga) y para eso se enfrenta a este conjunto, un clásico de Europa que es de Budapest, capital de Hungría.

El Ferencvaros es el principal equipo de ese país, Hungría, un conjunto que disputa sus encuentros en el Groupama Arena. En este estadio se disputa el partido amistoso del Real Madrid de este sábado. Es el segundo de la pretemporada tras el jugado hace una semana ante la Fiorentina en Austria.

Con 127 años de historia, el Ferencvaros tiene 36 ligas húngaras (el mismo número de ligas españolas que tiene el Real Madrid), además de 25 Copas de Hungría. A nivel internacional, es habitual su participación en competiciones europeas, aunque sólo tiene un título: la extinta Copa de Ferias del año 1965.

Así, el Ferencvaros es un equipo de Budapest, la principal ciudad de Hungría. Corresponde al noveno distrito de la capital húngara. Se llama así, Ferencvaros, porque es como se conoce a esa zona de la ciudad. Su origen está en la unión de las palabras Ferenc y varos, Francisco y ciudad respectivamente: la ciudad de Francisco, en honor al emperador Francisco I de Austria.

El Real Madrid llevaba desde 1995 sin jugar ningún encuentro -oficial o amistoso- en Budapest, una de las principales ciudades de Europa. En esta ciudad se disputó la última final de la Champions League, ganada por el PSG ante el Arsenal en penaltis, aunque este amistoso entre Real Madrid y Ferencvaros se juega en otro estadio, en el Groupama Arena, casa del rival del equipo de Mourinho este sábado.