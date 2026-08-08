¿Por qué Diomande no juega el Ferencvaros – Real Madrid?

Yan Diomande tendrá que esperar para debutar con el Real Madrid. José Mourinho optó por no incluir al jugador en la lista de convocados para el partido contra el Ferencváros, que se disputará este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias). La decisión del portugués tiene bastante sentido, ya que el extremo no había podido entrenar con el grupo y había estado enfermo antes de llegar a España.

El marfileño no viajó con el RB Leipzig debido a que no se encontraba bien físicamente, aunque surgieron varias teorías que señalaban que era una excusa para acelerar su fichaje. Sin embargo, la postura del equipo alemán fue muy clara al respecto y señalaron que verdaderamente el futbolista no estaba disponible.

Diomande no pudo entrenar junto a sus compañeros, pero ya ha tenido su primera sesión en solitario en Valdebebas. El extremo se ha mostrado en plena forma tanto en el gimnasio como en el césped, donde ha realizado ejercicios centrados en la precisión con espacios reducidos, con la ayuda de porterías pequeñas.

Todavía quedan partidos de pretemporada. El Real Madrid aún tiene que jugar el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de A Coruña, que se disputará el 12 de agosto a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El último encuentro de preparación será contra el Schalke 04, que comenzará el 16 de agosto a las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias).

¿Por qué Carlos Espí sí que debutó contra la Fiorentina?

El ex delantero del Levante tuvo un llamativo debut contra el equipo italiano, ya que habían pasado menos de 48 horas desde su fichaje. Por lo tanto, Mourinho podría haber seguido la misma dinámica y convocar a Yan Diomandé.

Sin embargo, en el caso del ariete español, sí que había entrenado con el equipo y el entrenador no tenía más opciones en ataque. El portugués no está tan limitado en esta ocasión, ya que podrá contar con Vinicius Jr., Brahim Díaz y Bernardo Silva, que ya se han reincorporado.