Mourinho sobre la renovación de Vinicius: «Es una alegría para todos»

José Mourinho compareció ante los medios oficiales del club en Budapest tras la victoria del Real Madrid sobre el Ferencvaros en el segundo amistoso de la pretemporada para el conjunto blanco. Los goles de Mario Rivas y Carlos Espí le dieron la victoria al equipo de Mou, que habló por segunda vez en esta pretemporada.

«Primero agradecer a Ferencvaros este entrenamiento muy bueno. Ellos tienen cinco partidos de Europa League jugados con un par más de campeonato. Se ve una intensidad de juego alta. Y bien. Entrenamiento muy bueno. Me gustó más el primer tiempo que el segundo. No me sorprende. El equipo de la primera mitad llevamos ya trabajando un tiempo y hemos jugado un par de partidos ya. Hay más conexión entre jugadores. Hemos tenido muy buen control del partido», comenzó señalando Mourinho tras el partido.

«En el segundo tiempo entran Vini, Bernardo, que no tienen minutos, con un par de días… Hemos cambiado de posición también a Endrick y hemos perdido la organización de juego. Pero bien. Lo más importante de hacer todo bien es hacer algunas cosas mal, que me permiten pensar y analizarlas. Y buscar la mejora siempre. Un ejemplo: en un partido de Liga, si estás ganando 2-1 en el 47, no haces un pase vertical, no pierdes el balón y no entras al partido con una falta peligrosa. Esos pequeños errores que se acumulan en los partidos son buenos para mí», añadió el entrenador del Real Madrid.

Mourinho sobre Vinicius y su renovación: «La cosa más importante de Vinicius es la renovación. Es alegría para él, pero es alegría para todos nosotros. Ha tenido poco entrenamiento. Entran al partido ya cansados. No esperaba que corriese 50 metros con el balón. Es un proceso. El miércoles estará mejor que hoy».

Más de Mou sobre Bernardo: «Bernardo es importante, pero el pobre ha tenido vacaciones y es un perfil que le hace bien a la cabeza. Se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer. Pero es un jugador tremendo. Nos da una gran salida de balón. Durante el partido le faltaba fuerza física y le he metido en la posición de 10. También se siente cómodo. Queremos una plantilla corta con 20 jugadores. No espero recuperar a jugadores de lesión larga en un periodo corto. Necesitamos algún jugador que pueda jugar en varias posiciones».