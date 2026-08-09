A Mourinho le vale con lo que tiene

José Mourinho lo dejó bien claro tras la victoria del Real Madrid al Ferencvaros (1-2) en el segundo amistoso de los blancos en esta pretemporada. «Quiero una plantilla corta de 20 jugadores», dijo el técnico luso. Por lo tanto, al entrenador portugués le vale con lo que tiene. Está conforme con la plantilla que le ha conformado la entidad madridista para este curso en el que inicia su segunda etapa al frente del Madrid.

También es cierto que, tras esa frase, el técnico luso dijo que «también necesitamos un jugador como Bernardo que pueda jugar en varias posiciones». Una declaración que muchos han interpretado como una solicitud de fichaje hacia el club. Pero en el contexto de la frase al completo, José Mourinho deja claro que está contento con lo que tiene a día de hoy.

En estos momentos, sin contar a los porteros, el Real Madrid tiene 20 jugadores de campo a disposición de Mourinho. Sin contar los lesionados de larga duración como Militao, Rodrygo y Mendy, con los que el entrenador luso no cuenta en las próximas semanas y meses. Al técnico portugués le vale con esa plantilla, que a su manera de ver es corta. Pero la quiere así y lo dejó claro el pasado sábado.

En este periódico ya informamos el pasado sábado por la mañana que no habrá más cambios en la plantilla del Real Madrid, salvo que aparezca una oportunidad en el mercado. Esa es la decisión del club después de que el fichaje de Rodri Hernández se haya caído. La marcha del madrileño al Barcelona no hará que el conjunto blanco busque una solución para el centro del campo. Consideran que el equipo está equilibrado y no se esperan más llegadas ni tampoco salidas.

Y Mourinho está contento así: «Bernardo es importante, pero el pobre ha tenido vacaciones y es un perfil que le hace bien a la cabeza. Se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer. Pero es un jugador tremendo. Nos da una gran salida de balón. Durante el partido le faltaba fuerza física y le he metido en la posición de 10. También se siente cómodo. Queremos una plantilla corta con 20 jugadores. No espero recuperar a jugadores de lesión larga en un periodo corto. Necesitamos algún jugador que pueda jugar en varias posiciones».

El entrenador luso, eso sí, sabe que en esa plantilla corta necesita jugadores como Bernardo Silva, que puede jugar en el doble pivote, en la mediapunta y también en banda. Pasa también con Arda Güler, otro de los futbolistas polivalentes de la plantilla. Pide a sus jugadores que se adapten a más de una posición. Pero con estos 20 jugadores de campo está listo para competir, aunque todavía faltan algunos por llegar.