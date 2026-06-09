Chus Bueno, CEO de la Euroliga, a OKDIARIO: «Estoy convencido de que el Real Madrid renovará»

Chus Bueno responde en OKDIARIO a una de las grandes preguntas sobre el futuro del baloncesto europeo: ¿seguirá jugando la Euroliga el Real Madrid a partir de la próxima temporada? Actualmente, a 21 días de que venza su contrato como club con plaza fija en la máxima competición europea de clubes de baloncesto, los blancos son los únicos que no han firmado la ampliación a 10 años.

Su CEO, Chus Bueno, atiende a este medio en la alfombra roja de la gala de premios de Marca y afirma que renovará: «Yo creo que el Madrid, como siempre, tiene que pensar las cosas mucho, pero estoy convencido de que al final va a seguir». Este periódico le pregunta por esa cláusula de salida de 10 millones de euros en casa de que la NBA Europa sea una realidad a partir de octubre de 2027.

«Esa es la intención. Todos los clubes han hecho eso. Sólo falta el Real Madrid. No se puede hacer ninguna distinción entre ellos, así que esperamos convencerles al final», afirmó el ex jugador y ahora dirigente de la Euroliga. Este también hizo repaso de la temporada que finalizó el pasado 24 de mayo en Atenas y sobre la siguiente que arrancará en octubre.

«Fue mi primera Final Four como ejecutivo. Muy buen ambiente, muy de Grecia, pero hubo un gran entretenimiento. Totalmente enfocados en lo que vamos a hacer la próxima temporada. Tenemos que cambiar muchas cosas y algunas que se pueden mejorar. Esta temporada la voy a coger desde el principio y queremos movernos a esos retos», aseguró.

Chus Bueno, el Madrid y Abu Dabi

«Si te fijas, los equipos están invirtiendo muchísimo. Equipos que veíamos más débiles en cuanto a presupuesto, como el Asvel (Lyon) tienen una fuerte inversión para el año que viene. Tenemos muchos más equipos que quieren convertirse en franquicia. Estamos muy ilusionados, creemos que va a ser una liga todavía más competitiva e igualada», explicó.

Chus Bueno también aclara que la Final Four de Abu Dabi 2027 se mantendrá en Emiratos Árabes una vez el Dubai Basketball ha podido regresar a su país para jugar sus partidos como local: «Sigue en pie. Parece que todo se normaliza, vamos a seguir monitorizando, pero tenemos un contacto con Abu Dabi y en principio lo queremos cumplir, a no ser que pasen cosas muy raras. De momento, creemos que vamos a poder llegar».