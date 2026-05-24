Florentino Pérez no abandona al Real Madrid de baloncesto: presente en Atenas para la final de Euroliga

Florentino Pérez no abandona al Real Madrid de baloncesto y este domingo estará presente en el OAKA Arena en la final de la Euroliga contra el Olympiacos. El presidente del club blanco, no ajeno a todo el ruido que generan las posibles elecciones en las que se enfrentaría a Enrique Riquelme (a falta de que la junta electoral apruebe su candidatura), viajó por la mañana a Atenas para acompañar al equipo blanco en su intento por conquistar su duodécima Copa de Europa.

Como es costumbre, en primer lugar, Florentino Pérez visitó a los jugadores y al cuerpo técnico en su hotel de concentración en Atenas, donde se saludó con cada uno de ellos. El club publicó varias imágenes de su presidente junto a las estrellas del Real Madrid y también mostrando su apoyo al entrenador, Sergio Scariolo.

Florentino ya estuvo a inicios de esta temporada en Málaga para apoyar a los de Scariolo en la final de la Supercopa y, aunque se perdió la de la Copa del Rey en Valencia en febrero, este domingo no falla a la cita y presidirá desde el palco del OAKA Arena el Olympiacos-Real Madrid. Este duelo es el más repetido en finales de la Euroliga y el de Grecia será el quinto tras los de 1995, 2013, 2015 y 2023.

Además, la de este domingo es la cuarta final de Euroliga en cinco años para el Real Madrid, lo que refleja el éxito rotundo de la gestión de Florentino, también con el equipo de baloncesto. De hecho, el presidente lideró el pasado año una reconstrucción de arriba a abajo en el organigrama de la sección, cediendo el timón al Chacho Rodríguez, con otras dos leyendas en la directiva, Felipe Reyes y Rudy Fernández, y el banquillo a Scariolo, que también puede conquistar en el OAKA su primera Copa de Europa.

Florentino, en el Olympiacos-Real Madrid

La plantilla también sufrió múltiples cambios con hasta ocho caras nuevas respecto a la pasada temporada, aunque los líderes y a los que más mima Florentino y la directiva se mantienen. Estos son los Facu Campazzo, Sergio Llull, Mario Hezonja o Gaby Deck que, sin Edy Tavares, están llamados a guiar a los no tan veteranos hacia el alzamiento de la Duodécima.