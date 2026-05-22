Hezonja responde a los que dicen que se esconde en los partidos grandes: «Ojalá yo no vea esto»

Mario Hezonja fue el MVP del partido que llevó al Real Madrid a la final de la Euroliga. El croata lideró al equipo blanco con 25 puntos en la batalla contra el Valencia Basket y quiso responder a aquellos que dicen que desaparece en los partidos importantes. «¿Quién dice eso? ¿Las redes sociales? Ojalá yo no vea eso», dijo el jugador a los micrófonos de OKDIARIO.

El croata quiso dar muchísimo mérito a la victoria del Real Madrid ante el Valencia Basket, pese a las bajas de Tavares y Len y la posterior lesión de Garuba. «No teníamos pivots ni muchas otras cosas. Hemos tenido muchos altibajos durante la fase regular, pero tenemos mucho corazón y orgullo por esta camiseta. Entonces hemos encontrado la solución», dijo.

Hezonja no está para nada intimido por un Olympiakos que ganó la otra semifinal por 79-61 frente a Fenerbahçe y que harán que el domingo se viva un ambiente infernal. «¿Asustan? Olympiakos es un muy buen equipo, un muy buen entrenador, una plantilla muy larga, con razón acabaron primeros y nosotros que seguir creyendo en lo nuestro y seguir haciendo como hemos hecho hoy», zanjó.