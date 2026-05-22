El favorito se carga al campeón: el Olympiacos en la final a Valencia o Real Madrid

El Olympiacos, líder y máximo favorito de esta Euroliga, ya está en la final tras cargarse al campeón en una semifinal que al menos llegó viva al último cuarto (79-61). Decimos esto porque los tres primeros cuartos arrancaron así: 12-0, 11-0 y 11-0, es decir, 34-0 en los minutos iniciales, algo que impidió al Fenerbahce reengancharse en sus momentos de lucidez. El equipo griego, claro anfitrión en el OAKA Arena, ya espera al Valencia Basket o al Real Madrid en el partido por el título del domingo (20:00 hora española).

El equipo griego va lanzado a por una Euroliga que no logra desde 2013, cuando se la arrebató al Real Madrid… 10 años antes de esa final de Kaunas en la que Sergio Llull se la quitó de las manos a los de Bartzokas. Puede haber reedición tres cursos este domingo, aunque sea cual sea el rival, sabe de sobra que se encontrará con el conjunto más fuerte de la Final Four, cuyas estrellas brillan a ráfagas y aún así le sirve.

El MVP había que apuntárselo al arma más grande de Olympiacos, un crucial Sasha Vezenkov que anotó 14 de sus 16 puntos en la segunda parte (más cinco rebotes, una asistencia y 16 de valoración) para inclinar la contienda hacia El Pireo. Pero se lo terminó embolsando un Alec Peters que anotó 17 y sin fallo (7/7 en tiros de campo, tres triples y 17 de valoración). Siempre aparece en las Final Four.

Inevitable mencionar los 15 encestes de Tyler Dorsey, los triples decisivos de Evan Fournier tras sus errores o los 11 rebotes de Nikola Milutinov, clave en la gran defensa griega. Equipazo de campeonato al que sólo le queda rematar la faena en Atenas. Seguro ante un español, y esos siempre dan la cara compitiendo hasta el último aliento.

El infierno verde se tiñe de rojo y blanco

El ambiente que se respiraba en el OAKA Arena este viernes intimidaba al más valiente. Y como diría Karol G, «¿Qué hubiera sido si Panathinaikos se hubiese metido?» Más o menos así era. Las gradas no se tiñeron de verde esta vez, sino de rojo y blanco. El que iba a ser anfitrión, apeado de su Final Four por un gigantesco Valencia Basket, veía (por la tele) cómo su enemigo, Olympiacos, colmaba su casa para empujar al equipo de El Pireo hacia una final de Euroliga tres años después.

Una caldera que provocó el colapso total del Fenerbahce, que se pasó los primeros siete minutos del partido sin anotar en un inicio de baja anotación. Hasta entonces falló ¡12 tiros! Y muchos no fueron ni al aro. Olympiacos no arrancó hasta el 3′, cuando Thomas Walkup abría la lata y Dorsey le seguía con dos triples hasta ponerse 12-0 de salida.

El internacional griego dijo: ‘Yo quiero el MVP en mi país de acogida’. Y se cascó 11 puntazos en un primer periodo del que el cuadro turco escapaba vivo anotando todo en los tres minutos finales (20-12). El inicio del segundo cuarto fue una réplica del anterior, pero con un Olympiacos más liberado en ataque que volvía a dejar al Fenerbahce sin anotar en los seis primeros minutos (con 13 fallos). Otra vez.

Y esta era diferente porque los griegos se iban al 32-17 con un Peters descomunal. Ese ‘4’ abierto que llegó a pretender el Real Madrid y que en las Final Four las enchufa casi todas. Fue sentarlo Bartzokas con siete puntos en la buchaca y despertarse el Fenerbahce para que, al menos, la semifinal no muriese en la primera parte (32-24). Al Olympiacos es que no necesitó ni a un buen Vezenkov.

Monumental Alec Peters

El MVP de la fase regular se dejaba los puntos para el inicio de la segunda mitad y Dorsey ponía la máxima de +18 a favor de los griegos en el minuto 22 (44-24). Otro arranque de parcial heroico del Olympiacos (11-0) y nueva reacción turca con los triples de Nando De Colo y Tarik Biberovic. Fenerbahce se aferró al encuentro y ya sólo Vezenkov parecía querer que su equipo sentenciara.

Fournier se implicó con dos triples seguidos (hasta entonces sólo llevaba cuatro puntos) que dejaban a los de Jasikevicius al borde del KO (56-41 al final del tercer cuarto). El técnico lituano sabía que la única opción para su equipo era hacer en el principio del último cuarto todo lo contrario que en los tres anteriores. Y lo hizo.

Olympiacos a la final y Fenerbahce a casa

Biberovic con seis encestes consecutivos y Horton-Tucker reducían a seis la desventaja hasta que todo se les fue al traste. El Olympiacos se ganó a pulso la final con la frialdad de Fournier, Milutinov y sobre todo Peters encestando en los últimos minutos. Los griegos, además, tendrán la oportunidad de romper con la maldición del líder. Cabe recordar que, desde el cambio de formato a todos contra todos, ningún primera espada ha ganado la Euroliga. Ojalá haya un español que la alargue este domingo.