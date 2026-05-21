PP y VOX estallan por la camiseta que va a lucir el Athletic de Bilbao en el Bernabéu: «Inaceptable»

La última jornada de Liga viene servida de polémica deportiva… Y política. El Athletic Club de Bilbao visita al Real Madrid en el Bernabéu el próximo sábado y lo hará con una camiseta nueva, la de la temporada que viene. Mantiene los colores y las franjas tradicionales, pero el detalle del reverso es el que ha provocado un seísmo. En la parte trasera aparece un mapa de Euskal Herria que incluye a Navarra y por el que PP, VOX y UPN han alzado la voz.

El presidente del PPN, Javier García, ha denunciado que la inclusión de Navarra en ese mapa supone «un puntapié hacia sus símbolos oficiales y hacia su identidad propia y diferenciada». Además, ha reclamado al Athletic que ofrezca explicaciones públicas por un diseño que, a su juicio, no respeta la realidad política, administrativa e histórica de la Comunidad Foral. Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha advertido al Athletic de que acudirá a los tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra.

«Si el Athletic Club de Bilbao no retira de su nueva camiseta el mapa de ‘Euskal Herria’ y la ikurriña, acudiremos a los tribunales. Navarra no es una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, he remitido sendas cartas al presidente de la Federación y a María Chivite para impedir su uso», publicó en redes sociales la presidenta de UPN. VOX Navarra también se ha pronunciado con dureza. «Athletic de Bilbao, el club donde anida el cariño de ETA», ha escrito en redes sociales.

El Athletic Club de Bilbao, proclama en su página web los valores que desea transmitir con esta nueva equipación que, si no es censurada antes por la RFEF, será estrenada en el Bernabéu en la última jornada de Liga este sábado. En el vídeo de lanzamiento participan, entre otros, la actriz Amaia Aberasturi, ganadora de un premio Goya, y el periodista Dani Álvarez, de origen gallego y afincado en Euskal Herria desde hace más de dos décadas, durante las cuales ha aprendido euskera y desarrollado una enorme pasión por el Athletic Club, comienza el comunicado.

«Se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida. Por eso, cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda», comentan en sus canales oficiales.