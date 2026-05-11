Nico Williams jugará el Mundial: su lesión en el isquiotibiales se queda en un susto

Nico Williams dio un buen susto el pasado domingo cuando se fue al suelo tras notar una lesión muscular que le dejó muy preocupado por su presencia en el Mundial con España. A falta de un mes para el debut de la Selección, el futbolista del Athletic se sometió a pruebas médicas para valorar el alcance y si podría llegar a tiempo para entrar en la lista definitiva de Luis de la Fuente. Por suerte, Nico podrá llegar a tiempo.

Las últimas horas no han sido fáciles para él. Cuando notó el fuerte pinchazo ante el Valencia, Nico Williams mostró un rostro de total preocupación, negando con la cabeza y temiéndose lo peor. Se marchó del partido en San Mamés y esta mañana se sometió a una resonancia que ha descartado que tuviera afectada la zona del tendón en los isquiotibiales. Es por ello que, al no haber rotura, podría ser cuestión de semanas para volver a jugar.

«El jugador Nico Williams fue sustituido por su hermano en el minuto 36 del partido al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda», informó el parte médico del Athletic.

De esta forma, Nico Williams se perdería lo que resta de temporada, es decir, los tres últimos partidos con el Athletic y estaría disponible para el debut de España contra Cabo Verde. Pasará unos días de reposo y luego por una recuperación para que los plazos se cumplan lo más rápido posible, aunque no se descarta que juegue en el segundo o tercer partido de la fase de grupos.

Las lesiones salpican a Nico Williams

No ha sido tampoco un año fácil para Nico. Estuvo más de un mes apartado por una pubalgia a mediados de febrero que le obligó a parar más de cinco semanas. Una forma de perder continuidad que no venía bien a un futbolista tan importante tanto para Ernesto Valverde como para De la Fuente. En las últimas semanas había recuperado la confianza, pero este nuevo revés le salpica para coger ritmo de Mundial.

Una espiral de lesiones que podría hacer que Nico Williams llegue entre algodones para la competición que sueña con volver a ganar España. Por suerte, llegará a tiempo y la Selección podrá contar con él para ser pareja de Lamine Yamal, otro que tampoco jugará en mayo por lesión para prepararse para el Mundial.