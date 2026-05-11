Un Mundial entre algodones

La lesión de Nico Williams ha sido el último contratiempo para un Luis de la Fuente que ya tenía preparada la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026. El jugador del Athletic Club se retiró lesionado el domingo en el duelo contra el Valencia y este lunes se confirmará la gravedad de su dolencia en los isquiotibiales, mientras todas las partes cruzan los dedos para que pueda estar en el torneo que arranca el próximo 11 de junio. El delantero se une a la lista de mundialistas que se encuentran lesionados o entre algodones a un mes de que empiece el campeonato del mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Nico Williams encendió las alarmas el domingo a un mes del Mundial. El jugador del Athletic Club se tuvo que retirar lesionado a la media hora del encuentro contra el Valencia después de sufrir un problema en los isquiotibiales. «No me lo puedo creer», decía el delantero, que había recuperado su gran nivel después de un año marcado por los problemas físicos en los aductores. Ahora, el futbolista y Luis de la Fuente cruzan los dedos para que una posible rotura no le impida estar en el Mundial.

Así que entre este lunes y el martes se conocerá el alcance de la lesión de un Nico Williams que estaba dentro de la prelista que Luis de la Fuente tiene que presentar a la FIFA este 11 de mayo y ahora la cuestión es si llegará a tiempo para entrar en la lista de 26 convocados que el seleccionador campeón de Europa y de la Liga de las Naciones dará el próximo viernes 22 de mayo. Tres días después, el lunes 25, los convocados para el Mundial iniciarán la concentración.

«No puede ser» 😞 Preocupación en el Athletic Club… y en la Selección Española 😯 Nico Williams tiene que irse del partido por lesión #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/46xto3qETn — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Los lesionados antes del Mundial

«Estoy seguro de que se van a dar contratiempos en forma de lesiones, que hacen que se modifiquen determinados jugadores. Cuando hago una convocatoria, creo que soy injusto con los que no están, pero creo que soy justo con los que están. Dejar a alguien fuera también es doloroso», dijo Luis de la Fuente hace unos días en la presentación de su libro, ‘La vida se entrena cada día’.

«Tengo muy claros los 26, y os van a gustar mucho. El éxito radica en no cambiar y dar valor a lo importante de esta vida, que son los valores, los principios, la familia. Tenemos una buena base y tomamos las decisiones pensando en lo mejor para el grupo y el equipo, desde un conocimiento tremendo», dijo el seleccionador días antes de dar una lista de convocados para el próximo Mundial que arranca el 11 de junio.

A un mes para que arranque el Mundial, el mayor dolor de cabeza de Luis de la Fuente está en las lesiones o problemas físicos que tienen a futbolistas entre algodones. A la lesión de Nico Williams, hay que sumarle la de Lamine Yamal, la estrella de la selección, que sigue de baja tras sufrir una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 25 de abril en el partido contra el Getafe. En su día se confirmó un tiempo de baja de cuatro semanas y todo hace indicar que estará en condiciones de estar sobre el campo el próximo 15 de junio en el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde.

Además de Nico y Lamine, otra de las grandes estrellas de la selección, Rodrigo, también se encuentra entre algodones por problemas en la ingle que le han hecho perderse los últimos tres partidos de la Premier League con el Manchester City. Otra lesión importante en el centro del campo ha sido la de Mikel Merino, que sigue de baja por una fractura por estrés en el pie derecho que se produjo en el mes de enero. A pesar de que acumula cinco meses de baja, todo hace indicar que estará listo para el Mundial. Otro candidato a entrar en la lista que a día de hoy está lesionado es Víctor Muñoz, que se ha perdido los dos últimos partidos con Osasuna tras sufrir una lesión en el sóleo que no le impedirá estar en el próximo Mundial.

A pesar de que España está entre algodones, a un mes del Mundial, el único jugador que peligra para estar en la lista de 26 es un Nico Williams al que a lo largo de este lunes 11 de mayo se le harán pruebas para dictaminar el alcance de la lesión, mientras Luis de la Fuente cruza los dedos.