Luis de la Fuente: «Ayer llamé a Carvajal, ojalá le tengamos como antes de la lesión»

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha presentado en Madrid su libro «La vida se entrena cada día», un repaso íntimo a su trayectoria deportiva desde sus inicios en Haro hasta su etapa al frente de la selección española, justo antes del Mundial 2026, donde España busca la segunda estrella.

Sin embargo, más allá del acto literario, todas las miradas se dirigieron inevitablemente a la situación de varios jugadores clave de cara al Mundial, especialmente Lamine Yamal y Nico Williams. De la Fuente se mostró muy optimista de cara a ambos futbolistas con su presencia y estado físico: «Queremos el mismo compromiso. Ojalá recordemos esa España de Lamine y Nico, pero lo importante es que esto es una familia y valoramos el resultado grupal. Nico ya está alcanzando su nivel y Lamine, estoy seguro de que lo hará, Dios lo quiera. Lo más importante es llegar todos sanos».

Otro caso que despierta muchas dudas es el de Dani Carvajal; el seleccionador comentó cómo se mantiene en contacto siempre con los jugadores lesionados y, curiosamente, estuvo en contacto con el capitán del Real Madrid este martes: «Yo hablo con los jugadores lesionados y, curiosamente, ayer lo llamé. Sé lo que está pasando: no tiene nada grave, pero necesita tiempo para recuperar el nivel que tiene».

A lo que respecta a su presencia en el compromiso internacional, Luis de la Fuente también ha querido dejar claro que su decisión será tomada con máxima naturalidad: «Tiene la tranquilidad de que tomaré la decisión con la misma naturalidad con la que en su momento decidí traerle a la selección, cuando tampoco era fácil para él». Por último, quiso dejar claro que ansía volver a ver al Daniel Carvajal previo a la lesión: «Ojalá tengamos al Carvajal que hemos visto antes de la lesión. Todos lo vamos a celebrar: el país, los aficionados del Madrid y yo, personalmente».

De la Fuente también valoró el gran momento de Gavi, al que considera plenamente recuperado y preparado para aportar al máximo nivel. «Gavi está en un momento muy bueno y compitiendo fantásticamente bien. Es la mejor noticia para todos. Lo que sea ya lo decidiremos en su momento».

Rebobinando al pasado, fue preguntado por la decisión de dejar fuera a Sergio Ramos y el resto de toma de decisiones difíciles que ha tomado. «Las difíciles son decisiones personales. Estoy muy tranquilo y me siento muy justo con los que van. Es imposible hacer lo que hacemos sin la unión que tenemos».

Con este escenario, la Selección española mantiene su hoja de ruta hacia el Mundial: prudencia con los tocados, confianza en la base del grupo y la firme convicción de competir hasta el final para poder traer la segunda estrella a casa.