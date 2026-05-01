Flick tranquiliza a España con Lamine Yamal: «Evoluciona bien de su lesión y lo veremos en el Mundial»

Hansi Flick tranquilizó a toda España y a la selección española este viernes con el estado de salud de Lamine Yamal. El entrenador del Barcelona habló sobre la lesión de su estrella en la rueda de prensa previa al duelo de Liga que le medirá a Osasuna este sábado en El Sadar. Lanzó un mensaje esperanzador para que podamos ver al ’10’ culé en la Copa del Mundo de este verano.

«Estamos en contacto con los médicos de la selección y evoluciona bien. Lo veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo y es lo que él quiere», señaló Hansi Flick en sala de prensa sobre el estado físico de Lamine Yamal.

La recuperación va bien y todo indica que Lamine Yamal no tendrá problemas para disputar el Mundial con España. La relación entre los médicos de la selección española y el Barcelona es fantástica y todo apunta a una buena recuperación de la joven perla culé. Todo ello sin olvidar que la precaución debe ser máxima, porque estas lesiones en el bíceps femoral tienen un alto índice de recaída cuando el futbolista vuelve a jugar.

El mensaje de Flick fue tranquilizador y de esperanza. También de recomponer los lazos de unión entre el Barcelona y la selección española, que en alguna parte de la temporada habían quedado más tocados con varios cruces de declaraciones entre el técnico alemán y Luis de la Fuente. Ahora el interés es mutuo por Lamine Yamal, como siempre, y ambas partes quieren lo mejor para el jugador. Flick también dejó claro que Yamal está deseando recuperarse bien para poder jugar este Mundial con España al 100%.